"Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne" (KiKA) / Animationsfilm feiert am 5. April Premiere bei KiKA

Erfurt (ots) - Eine wunderbar fantastische Reise erlebt ein buntesTrio in "Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne" (KiKA).Elefant Sebastian, Katze Mitcho und Professor Glykose begegnenskurrilen Charakteren, entdecken mystische Welten und beweisenheldenhaften Mut. KiKA zeigt den 72-minütigen Animationsfilm am 5.April 2019 um 19:30 Uhr bei LOLLYWOOD.Der beliebte Bürgermeister des beschaulichen KüstenortesSonnenstadt verschwindet eines Tages spurlos. Der einzige Hinweis isteine Flaschenpost mit einem geheimnisvollen Samenkorn, die dieFreunde Sebastian und Mitcho beim Fischen aus dem Wasser ziehen. Alsin der Nacht eine riesige Birne aus dem Samen wächst und das Haus derFreunde zerstört, bauen sie die Frucht mit Hilfe von ProfessorGlykose zu einem neuen Haus um. Durch ein Missgeschick landet dieBirne mitsamt Sebastian, Mitcho und Professor Glykose im Meer. Diedrei beschließen, die sagenumwobene Insel zu suchen, auf der ihrBürgermeister gestrandet ist. Auf ihrer abenteuerlichen Reise mit derschwimmenden Riesenbirne begegnen sie Piraten, einem mysteriösenSeedrachen und durchfahren ein gespensterhaft, schwarzes Meer.Der dänische Animationsfilm basiert auf dem gleichnamigenKinderbuch von Jakob Martin Strid und wurde produziert von NordiskFilm Produktion und Einstein Film DR, in Zusammenarbeit mit A.Filmproduktion, Pop Up Produktion, Level K und Gylendal.Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA sind Corinna Schier und SilkeHaverkamp.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 0361.218-1827Telefax: +49 0361.218-291827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell