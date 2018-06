"... und dann erkennt man, dass der Fan mehr ist als nur Staffage" / Oliver Welke bei "Studio Friedman" am 7. Juni zu Fankultur und Ticketpreisen im Fußball (FOTO)

Berlin (ots) -In einer Woche geht's endlich los: Fußball-Weltmeisterschaft inRussland. Ausgerechnet im umstrittenen Russland? Die nächste WMfindet im nicht weniger umstrittenen Katar statt. Wird der Sport sozur Show für autokratische Regime? Oder ist der Fußball unpolitisch?Korrupte Vergabeverfahren und Verbände, Spieler-Gehälter undAblösesummen in Millionenhöhe, Milliarden für Übertragungsrechte -geht's überhaupt noch um den Sport oder ist alles nur Kommerz?Oliver Welke zu Fankultur und Ticketpreisen im Fußball:"Irgendwann merkt man dann, wir haben jetzt dieses gefürchteteOperettenpublikum, das reine Besserverdiener-Publikum. Die Stimmunggeht runter. Und dann erkennt man, dass der Fan mehr ist, als nurStaffage und dass Fankultur gelebt werden muss. Das geht aber nur,wenn auch normale Leute sich die Tickets leisten können. Ich hoffe,dass Sie [Michel Friedman] recht haben, und irgendwann dieser Punktda ist, wo man merkt, wir haben es jetzt überzogen, wir müssen dieSchraube wieder zurückdrehen."Über "Fußball - Sport für Millionen oder nur nochMillionen-Geschäft?" diskutiert Michel Friedman mit Oliver Welke,ZDF-Moderator und Satiriker, und Stephan Mayer (CSU),Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium."Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELT Diekomplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlung unter:www.welt.de/studiofriedmanPressekontakt:Programmkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625presseteam@welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell