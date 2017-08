Ein unbequemer Streiter für Gerechtigkeit / Zum 100. Geburtstag von Oscar Romero

Münster (ots) - Zum 100. Geburtstag von Erzbischof Oscar Romero am15. August 2017 erinnert die Christliche Initiative Romero (CIR) aneinen Mann, der weit über seine Heimat El Salvador hinaus als Anwaltder Armen und Stimme der Unterdrückten gilt.Oscar Romero ist einer der weltweit bekanntesten und am meistenverehrten Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Er ist für viele Menschennicht nur Beispiel und Vorbild für christliche Nächstenliebe, sondernauch ein Modell von Humanität. Für eine Weltgesellschaft in der Krisevereint das Modell Romero in sich gesellschaftliche Sensibilität,Option für die Schwächsten, intellektuelle Aufrichtigkeit, Courageund Mut, Dialogfähigkeit sowie die Suche nach und Zeugnis von derWahrheit.Weltweit versuchen sich Menschen und Institutionen an den WertenRomeros zu orientieren, in der Art, wie sie aktuellengesellschaftlichen Herausforderungen begegnen. Romero konnte dieseAufgabe erfüllen, weil er "wie jeder gute Prophet ein 'anstrengender'Heiliger" war, wie Armando Ochoa von FUNDAHMER, Projektpartner derChristlichen Initiative Romero, aus El Salvador sagt.VITAOscar Arnulfo Romero wurde am 15. August 1917 in El Salvadorgeboren. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, erhielt aber dieMöglichkeit zum Studium der Theologie an der Gregoriana in Rom undwurde dort 1942 zum Priester geweiht. Zurück in El Salvador durchliefRomero eine beachtliche Kirchenlaufbahn und wurde 1977 zum Erzbischofvon San Salvador ernannt.Dies geschah in einer zerrissenen Gesellschaft, in der diepolitisch und wirtschaftlich Mächtigen Kritik mit Unterdrückung undGewalt beantworteten. Mit der Ernennung Romeros zum Erzbischof warensie hoch zufrieden, wähnten sie ihn doch auf ihrer Seite.ROMEROS WANDLUNGSpätestens aber der Mord an seinem Freund, dem BefreiungstheologenRutilio Grande, öffnete Romero die Augen für die Lebenswirklichkeitder großen Mehrheit der Bevölkerung. Romero wurde zu Anwalt undStimme der Ausgegrenzten. In seinen charismatischen Predigten nannteer die Verantwortlichen für das Leid der Bevölkerung beim Namen, wasein Grund dafür war, dass er selbst 1981 am Altar erschossen wurde.Auf die Frage, ob er keine Angst vor dem Tod habe, hatte er kurzzuvor geantwortet: "Sie können mich töten, aber nicht die Stimme derGerechtigkeit."DIE CHRISTLICHE INITIATIVE ROMERO e.V.Die Christliche Initiative Romero (CIR) setzt sich seit 1981 fürArbeits- und Menschenrechte in Nicaragua, El Salvador, Guatemala undHonduras ein. Ziel ist, eine Brücke zwischen Ländern des Südens undDeutschland zu schlagen. Dazu betreibt die CIR außerdem Kampagnen-und Bildungsarbeit in Deutschland. Im Sinne ihres Namensgebers, OscarRomero, setzt sie sich gegen Ungerechtigkeitsverhältnisse ein undergreift Partei für die Armen.MEHR ZU OSCAR ROMERO Pressebilder:www.ci-romero.de/de/pressebilder_romeroBiografisches:www.ci-romero.de/ueberuns_oscarromero_biografieBildungsmaterial:www.ci-romero.de/material-publikationen/material/romero-stiftungFür Interviews und weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:Anne NibbenhagenChristliche Initiative Romero (CIR)Schillerstraße 44a | 48155 MünsterTel: 0251 - 67 44 13 28E-Mail: nibbenhagen@ci-romero.deOriginal-Content von: Christliche Initiative Romero, übermittelt durch news aktuell