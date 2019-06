Die umweltfreundliche Chemiefirma Evolved By Nature heißt Chanel als Investor willkommen

Boston (ots/PRNewswire) - Evolved By Nature - 2013 von Dr. GregoryAltman und Dr. Rebecca Lacouture in Boston (Massachusetts) gegründet- ist erfreut, bekannt geben zu können, dass Chanel sich entschied,im Rahmen seiner Strategie von Investitionen in umweltfreundlicheTechnik in das Unternehmen zu investieren.Evolved by Nature ist Vorreiter in der Seidenforschung und hatActivated Silk(TM) geschaffen - pure, natürliche Seide in flüssigerForm. Nach Auflösung in Wasser sind die Eigenschaften von ActivatedSilk zur Kombination mit unterschiedlichen Materialien verfügbar, umdie Qualitäten von Stoffen natürlich zu verbessern und nachhaltigereProduktionsmethoden voranzubringen."Wir sind erfreut über die Unterstützung durch Chanel und ziehenim Rahmen der beschleunigten Auswertung unserer natürlichenChemieplattform Activated Silk(TM) Nutzen aus ihrer Kenntnis derSektoren Mode und Schönheit", sagt Greg Altman, Mitbegründer und CEO.Diese Partnerschaft wird Chanel und Evolved By Nature dieErforschung innovativer Verbesserungen der materiellen, mechanischenund optischen Beschaffenheit unterschiedlicher Stoffe ermöglichen,was der Zielsetzung von Chanel entspricht, modernste Materialienherausragender und einzigartiger Qualität zu erzeugen.Informationen zu Evolved By NatureEvolved By Nature(TM) ist ein umweltfreundliches Chemieunternehmenmit dem Ziel, Produkte zu schaffen, die mehr leisten sowie gesünderfür den Menschen und besser für die Umwelt sind. Evolved By Naturehat seinen Sitz in Boston (Massachusetts) und seine Chemieplattformbasiert auf der patentierten Activated Silk(TM)-Technologie purerSeide in flüssiger Form. Activated Silk ist eine vollständignatürliche und nachhaltige Technologie und ersetzt viele derharschen, unsichtbaren synthetischen Polymere, Kunststoffe undZusatzstoffe, die in Produktionsverfahren in Branchen von Bekleidungüber Kosmetik bis zu Medizin häufig zum Einsatz kommen. ActivatedSilk kann in Dutzende unterschiedliche molekulare Zusammensetzungenkonfiguriert werden, um die gewünschten Resultate zu erzielen.Die Seidenexperten Dr. Gregory Altman und Dr. Rebecca Lacouturehaben Evolved By Nature 2013 gegründet und das Unternehmen wird voneiner vielfältigen Gruppe von Investoren unterstützt.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/900292/Evolved_By_Nature_Logo.jpgPressekontakt:Carrie PhillipsPartnerBPCMEvolvedbynature@bpcm.comOriginal-Content von: Evolved By Nature, übermittelt durch news aktuell