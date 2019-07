Der ultimative Belastungstest: LUMIX S1R von Panasonic hält extremsten Situationen stand (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Die LUMIX S1R von Panasonic punktet nicht nur durch hoheAuflösung, geringes Rauschen und der außergewöhnlichenFarbempfindlichkeit, vor allem bei höheren ISO-Werten. Ihreaußergewöhnliche Robustheit selbst unter Extrembedingungenkomplettiert das Gesamtpaket für eine universell einsetzbareVollformat-Kamera.Ihr 47-Megapixel-Sensor garantiert professionellen Fotografen, dievon ihrer Kamera höchste Detailtreue und Präzision erwarten, einMaximum an Bildqualität. Zudem ist sie extrem robust und hält denwidrigsten Umständen stand. Das beweist auch das Video, in demPanasonic der Kamera einen Belastungstest unterzieht. Ob Wasser,Hitze, Kälte, Schmutz oder heftige Erschütterungen - die LUMIX S1Rlässt sich davon nicht beeindrucken.Das Video gibt es hier:https://www.youtube.com/watch?v=e9RJUaYK760Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018feierte der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweitexpandierend unterhält Panasonic inzwischen 582 Tochtergesellschaftenund 87 Unternehmensbeteiligungen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende31. März 2019) erzielte das Unternehmen einen konsolidiertenNetto-Umsatz von 62,52 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch,durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelderhinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zuschaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die MarkePanasonic finden Sie unter http://www.panasonic.com/global,www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic Deutschlandeine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgPressekontakt:Ansprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell