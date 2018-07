uhlsport schaltet um auf digitale Kommunikation (FOTO)

--------------------------------------------------------------Anmeldung Presseverteilerhttp://ots.de/qNy0ir--------------------------------------------------------------Balingen (ots) -Neue Online-Aktivitäten des Sportartikelherstellers zur WM 2018gestartet70 Jahre nach seiner Gründung geht der erfolgreicheSportartikelhersteller uhlsport in Sachen Kommunikation neue Wege.Mit Beginn der Weltmeisterschaft 2018 in Russland hat dasFamilienunternehmen aus Balingen bei Stuttgart seine neuenMarkenauftritte umgesetzt.Im Zuge der Neuausrichtung der Kommunikation stehen ab sofortdigitale Kanäle im Mittelpunkt. "Wir möchten künftig einen nochdirekteren und intensiveren Dialog mit unseren Zielgruppen führen",erklärt Melanie Merz, die bei uhlsport als Head of MarketingCommunications für die neue Strategie verantwortlich zeichnet. DerAuftritt orientiert sich dabei an den Kernwerten der eigenen Marken:modern, technisch innovativ, aber dennoch emotional. Auf Facebook undInstagram agiert uhlsport neben seinen Accounts für uhlsport undKempa zusätzlich mit einem eigenen Auftritt für die Torhüter(uhlsportgoalkeeper). "Torhüter sind eine ganz besondere Spezies unddem tragen wir durch unsere eigenen sehr emotionalen Auftritte imNetz Rechnung", erklärt Eric Single, Social-Media-Manager beiuhlsport. Um den Kontakt mit den sportaffinen Zielgruppen aufAugenhöhe weiter auszubauen, arbeitet uhlsport auch mit verschiedenenMarkenbotschaftern im Netz zusammen. Auf Instagram und YouTubeverfügt Meti bereits über eine große Zahl von Follower. Als neugewonnener uhlsport-Markenbotschafter ist Malcolm Little aufInstagram im Einsatz. "Wir wollen die Vorteile unserer Marken undProdukte frisch, kreativ und auch mal überraschend präsentieren",erklärt Melanie Merz die zahlreichen Modifikationen.Ein aktuelles Beispiel ist der Ansatz von uhlsport, mit möglichstgeringen Ladezeiten der Webauftritte während der WM bei denFußballfans zu punkten. In den Spielunterbrechungen nutzen besondersviele Fans ihr Smartphone, allerdings brechen sie den Ladevorgangschnell ab, wenn dieser zu lange dauert. uhlsport verwies mit einemSpeedindex von 0,686 Sekunden, ermittelt vom HamburgerPage-Speed-Spezialisten Baqend, alle anderen etablierten Mitbewerbermit deutlichem Abstand auf die Plätze und sorgte für großeAufmerksamkeit in der Online-Szene. Auch in Zukunft wird uhlsport imNetz weiter für Furore sorgen. Ein guter Grund, künftig den kreativenMachern aus Balingen auf ihren verschiedenen Kanälen zu folgen:Website: www.uhlsport.com / www.kempa-sports.comFacebook: @uhlsport.de@uhlsportgoalkeeperInstagram: @uhlsport.de@uhlsportgoalkeeper@kempa_de@kempasportsTwitter: @uhlsportDE@Kempa_deWenn Sie zukünftig keine Neuigkeiten rund um die Marken uhlsportund Kempa verpassen möchten, können Sie sich hier in unserenPresseverteiler eintragen:https://aerored.uhlsport.com/uhlsport-presse-newsletter/Über uhlsport:Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und produzierte damalsvorwiegend Lederstollen für Fußballschuhe. Mittlerweile hat sich dasFamilienunternehmen zu einem auch international renommierten Anbietervon Teamsportartikeln entwickelt und ist mit eigenen Marken in denFeldern Fußball (uhlsport) und Handball (Kempa) tätig. Zudem hältuhlsport in Europa die Vertriebsrechte für die weltbekannteUS-Basketballmarke Spalding. In der 1. und 2. Fußballbundesligarüstet uhlsport unter anderem die Teams von Fortuna Düsseldorf, dem1. FC Köln und dem 1. FC Magdeburg aus. Bei der Weltmeisterschaft inRussland lief die Nationalmannschaft von Tunesien in Outfits vonuhlsport auf. In Frankreich ist uhlsport offizieller Ausrüster undBallsponsor der Ligue 1 Conforama und der Domino's Ligue 2. Außerdemzählt uhlsport Toptorhüter wie Hugo Lloris, Oliver Baumann,Ron-Robert Zieler und Lukas Hradecky zu seinen Markenbotschaftern.Die deutsche Handballnationalmannschaft wird seit Jahren von Kempaausgestattet. 2019 findet die Weltmeisterschaft der Handballer inDeutschland statt.Pressekontakt:Melanie MerzHead of Marketing Communicationuhlsport GmbHKlingenbachstraße 372336 Balingen-EngstlattTel.: +49 7433 268-289Eric SingleJr.New Media & PR Manageruhlsport GmbHKlingenbachstraße 372336 Balingen-EngstlattTel.: +49 7433 268-118E-Mail: pr@uhlsport.deOriginal-Content von: uhlsport GmbH, übermittelt durch news aktuell