uhlsport GmbH präsentiert neuen Unternehmensauftritt / Neben der CI wurde auch die Unternehmens-Website komplett überarbeitet. (FOTO)

Mit uhlsport, Kempa und Spalding verfügt der BalingerTeamsport-Spezialist über drei starke Marken für die dreiTop-Sportarten in Deutschland. Die uhlsport group als gemeinsamesDach hat nun einen neuen und ansprechenden Auftritt im Netz erhalten,der das Unternehmen mit Blick auf die Herausforderungen undInnovationen der Zukunft klar positioniert. Auch die Unternehmens-CIwurde weiterentwickelt und zeigt auf Basis der Schlagworte "Brave.Progressive. Trustworthy." eine klare Handschrift, die sich in einemneu gestalteten Brandbook wiederfindet."Wir forcieren den Fortschritt und wollen weiterhin starke Zeichenim Markt setzen", erklärt Melanie Steinhilber, GeschäftsführerinMarketing, Produktmanagement und IT der uhlsport GmbH. "Mit unsererneuen Kommunikationsplattform hat uhlsport den nächsten Schritt hinzu einem einheitlichen Auftritt des Unternehmens über die einzelnenMarken hinweg getan. Unser neuer Look dokumentiert zudem unsereDenkweise im Unternehmen. Die soll sich künftig überallunverwechselbar zeigen."Der Relaunch der Unternehmenswebsite www.uhlsport.group bietet denNutzern die komplette Bandbreite aller Informationen rund um dasdynamische Familienunternehmen. Über die Haltung der Firma,Milestones der Firmenhistorie, weltweite Partner,Karrieremöglichkeiten und die einzelnen Marken lässt der attraktivgestaltete Online-Auftritt keine Wünsche offen. AusdrucksstarkeTexte, kompakte Fakten, starke Bilder und Bewegtbildelementepräsentieren die Gruppe sowohl als technologisch führenden, als auchals designorientierten modernen Anbieter der in einer zeitgemäßenStorytelling-Attitüde mit seiner Zielgruppe auf allen Kanälenkommuniziert."Nachdem wir zuletzt erfolgreich Blogs für uhlsport und Kempaetabliert und einen Online-Shop für Goalkeeper gestartet haben, istdie Überarbeitung der Corporate-Website ein weiterer Meilensteinunserer Digitalstrategie", erklärt Melanie Merz, Head of MarketingCommunications bei uhlsport. "Unser Kommunikationsziel war, ist undbleibt unseren Fans und neuen Interessenten mit einem innovativen undinteressanten Markenauftritt einen klaren Mehrwert zu bieten."Um die neuen CI-Gestaltungsrichtlinien - die einen optimalenWiedererkennungswert der Marke in allen Kanälen gewährleisten - füralle Anwender anschaulich zu verdeutlichen, haben die Designer beiuhlsport ein nutzerfreundliches Brandbook erstellt. Es umfasst alleGuidelines für die Verwendung des neuen Unternehmens-Logos sowie dieAuftritte der beiden Kern-Marken uhlsport und Kempa. Darüber hinausgibt das Werk den Nutzern auch eine prägnante inhaltlicheOrientierung in Bezug auf die Positionierung der uhlsport group undseiner Marken.

Pressekontakt:Melanie MerzHead of Marketing Communicationuhlsport GmbHKlingenbachstraße 3D-72336 Balingen-EngstlattTel.: +49 7433 / 268-289Eric SingleNew Media & PR-Manageruhlsport GmbHKlingenbahstraße 3D-72336 BalingenTel.: +49 7433 / 268-118Mail: pr@uhlsport.de