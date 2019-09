Ein überaus wertvoller Bilddatensatz für die Gesundheitsforschung: die Magnetresonanztomographie in der NAKO Gesundheitsstudie

Heidelberg (ots) - Das ambitionierte Ziel eines der innovativstenTeilprojekte der NAKO Gesundheitsstudie ist erreicht -Deutschlandweit haben mehr als 30.000 Teilnehmer*innen an einerGanzkörper-Magnetresonanztomographie (MRT)-Untersuchung teilgenommen.Zusammen mit den Gesundheitsdaten der NAKO stellt dies einen überauswertvollen Schatz dar, der neue Erkenntnisse für eine Vielzahl vonGesundheitsfragen liefern wird.Seit 2014 wurden an fünf Standorten in Deutschland insgesamt mehrals 30.000 Teilnehmer*innen mittels Bildgebung untersucht. Einwichtiger Meilenstein in der NAKO Gesundheitsstudie sei damiterreicht, betont der NAKO Vorstand. Auch auf internationaler Ebenefindet dieser Erfolg große Anerkennung. So äußert Prof. Dr. SteffenPetersen, Leiter der kardiovaskulären Bildgebung in der UK Biobank,einer bevölkerungsbasierten Kohortenstudie in England: "Dieerreichten 30.000 MRT Untersuchungen sind eine beeindruckendeLeistung - vor allem in dieser kurzen Zeit. Das Besondere hierbeiist, dass die NAKO Forscher und Forscherinnen einen Ganzkörper-Ansatzverfolgen und somit einen sehr umfassenden Bilddatensatz aufbauen.Ich bin mir sicher, dass wir aus den darauf aufbauenden Auswertungeneine Vielzahl von neuen und höchst relevanten wissenschaftlichenErkenntnissen erwarten können."Bei den Ganzkörper-MRT-Untersuchungen in der NAKOGesundheitsstudie werden verschiedene Aufnahmen aus den BereichenKopf und Wirbelsäule, muskuloskelettales System, Lunge undBauchorgane sowie Herz und Gefäße aufgenommen. "Die Bildgebung wirdohne spezifische diagnostische Protokolle durchgeführt. Potentiellklinisch relevante Auffälligkeiten werden daher nicht als "Befund",sondern als "Zufallsergebnis" bezeichnet", sagt Prof. Dr. Hans-UlrichKauczor, Universitätsklinikum Heidelberg und Mitglied des NAKO MRImaging Core, der "Schaltstelle" des MRT-Teilprojekts. Ethische undrechtliche Vorgaben haben in der NAKO Gesundheitsstudie einen sehrhohen Stellenwert. Die Teilnehmer*innen erhalten Informationen zupotentiell gesundheitsrelevanten Zufallsergebnissen gemäß einem klardefinierten Konzept. Vor Beginn der Studie haben Experten aus denBereichen Radiologie, Epidemiologie und Ethik festgelegt, welcheZufallsergebnisse mit welcher Dringlichkeit mitgeteilt werden. DieBilddaten werden von speziell zertifizierten Fachärzten fürRadiologie ausgewertet. Um eine gleichbleibend hohe Qualität derMRT-Daten zu gewährleisten, wurde zudem eine Reihe von Prozessen zurQualitätssicherung etabliert."Als nächstes steht natürlich die Nutzung und Auswertung diesesenormen Datenschatzes im Fokus", betont Prof. Dr. Fabian Bamberg,Universitätsklinikum Freiburg und NAKO MR Imaging Core, "so könnenzum Beispiel neue Techniken für eine automatisierte und effizientereBildauswertung entwickelt oder die funktionelle Konnektivität vonverschiedenen Gehirnarealen näher untersucht werden."Und es geht noch weiter: Die Folgeuntersuchung stellt in der NAKOGesundheitsstudie eine neue ehrgeizige Etappe dar. Prof. Dr. AnnettePeters, Direktorin des Instituts für Epidemiologie am HelmholtzZentrum München und NAKO Vorstandsvorsitzende, zeigt sich erfreut:"Der Übergang zur Zweituntersuchung ist nun an fast allen fünfMRT-Zentren erfolgt.Bis April 2022 sollen rund 18.000 der Teilnehmer zum zweiten Malim MRT untersucht werden. Dies ermöglicht, die Entwicklung desGesundheitsstatus der Teilnehmenden über die Zeit hinweg zuvergleichen und weitere wichtige Einblicke in die Entstehung undEntwicklung verschiedener Krankheitsbilder zu bekommen."Hintergrund NAKO Gesundheitsstudie:Seit 2014 werden in der NAKO Gesundheitsstudie zufällig aus denMelderegistern gezogene Frauen und Männer zwischen 20 und 69 Jahrenbundesweit in 18 Studienzentren medizinisch untersucht und nach ihrenLebensumständen befragt. Ziel ist es, chronische Erkrankungen, wiezum Beispiel Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma,Infektionen und Depression genauer zu erforschen, um Prävention,Früherkennung und Behandlung dieser in der Bevölkerung weitverbreiteten Krankheiten zu verbessern. Das multizentrische Projektwird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, den beteiligtenLändern und der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert. 200.000 Personenhaben an der NAKO Studie teilgenommen, davon 30.000 an derzusätzlichen einstündigen MRT-Ganzkörperuntersuchung. Zurzeit werdendie Teilnehmer*innen zur Folgeuntersuchung eingeladen.Für die NAKO Gesundheitsstudie engagieren sich folgendeBotschafter*innen bundesweit: die Handball-Profi-MannschaftRhein-Neckar-Löwen, die Schauspielerin Marion Kracht, derdeutsch-russischer Autor Wladimir Kaminer, die Krimiautorin ElisabethHerrmann und Prof. Dr. Tim Meyer, einer der Mannschaftsärzte derdeutschen Fußball-Nationalmannschaft. Auf lokaler Ebene sind NAKOTestimonials u. a der Talk- und Showmaster Frank Elstner und derNobelpreisträger Prof. Dr. Harald zur Hausen.Hintergrund NAKO MR Imaging CoreDie fünf MRT-Studienzentren in Augsburg, Berlin, Essen, Mannheimund Neubrandenburg werden durch eine übergeordnete Einheitkoordiniert, den MR Imaging Core. Innerhalb dieserOrganisationsstruktur werden vier Hauptaufgaben verfolgt und durchunterschiedliche Institutionen verantwortlich übernommen:Koordination und Training (Zentrum für Koordination und Training,Universitätsklinikum Freiburg), Sicherstellung akquirierterBildqualität (Zentrum für Qualitätssicherung, UniversitätsmedizinGreifswald), Sicherstellung der Qualität bei der Erhebung vonZufallsergebnissen (Zentrum für Zufallsergebnisse,Universitätsklinikum Heidelberg) und MRT Datenmanagement (Zentrum fürMRT Datenmanagement, Fraunhofer MEVIS Bremen).Weitere Informationen unter www.nako.de.