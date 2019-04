Nach über drei Jahrzehnten bei Volkswagen: Uwe Baunack wird neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats bei der e&Co. AG

Berlin (ots) - Der ehemalige Leiter Controlling Vertrieb undPreisbildung der Marke Volkswagen PKW und CFO der Autostadt wirdneuer Vorsitzender des Aufsichtsrats bei der e&Co. AG.Mit Uwe Baunack haben die Entrepreneurs & Consultants für daswichtige Amt des Vorsitzenden des Aufsichtsrats ihrer AG einenleidenschaftlichen Automobilisten gewinnen können, der auf eine über30-jährige Karriere bei Volkswagen zurückblickt. Dies ist einbedeutender Schritt in der Evolution von e&Co. hin zu einer nochstärkeren Positionierung im Bereich der Automobil- undMobilitätsindustrie - und deren zukünftiger Ausrichtung.Uwe Baunack begann seine Laufbahn im Volkswagen Konzern 1980 alsTrainee, wurde 1992 dann Finanzleiter bei der Groupe VolkswagenFrance, anschließend bekleidete er verschiedene Funktionen inFrankreich und Großbritannien - und kam dann 2001 zu Volkswagen alsLeiter Finanz und Vertrieb für die Region Südamerika/Südafrikazurück. Im Jahr 2004 wurde er CFO der Volkswagen Group UK, 2009 dannLeiter Controlling Vertrieb und Preisbildung der Marke Volkswagen PKWund 2011 zusätzlich dazu noch CFO der Autostadt in Wolfsburg."Unser Unternehmen ist erst vier Jahre jung. In dieser Zeit habenwir uns als Entrepreneurs & Consultants konstant für unsere Klientenweiterentwickelt, um sie auf den Weg in eine neue Ära zu begleiten.Konzeptionell, aber vor allem auch bei der Umsetzung. Der Einstiegvon Uwe Baunack in unsere Company ist ein neuer Meilenstein auf demWeg, der trusted advisor im Bereich von New Mobility zu werden. Wirfreuen uns sehr, mit Uwe Baunack einen charismatischenAutomobilexperten gewonnen zu haben, als Sparringspartner undwichtiger Ankerpunkt für den Vorstand.", so Hanns Peter Becker, CFOder e&Co. AG.Newsmeldung: http://bit.ly/2ZftdLaÜber die e&Co. AG:e&Co. steht für Entrepreneurs und Consultants. Der Fokus deragilen Managementberatung und Investmentgesellschaft liegt aufkomplexen Veränderungssituationen, speziell in der Automobil- undMobilitätsindustrie. Unter der Maxime "enabling value" versteht siche&Co. als Spezialist für maßgeschneiderte Lösungen rund umstrategische, organisatorische und operative Herausforderungen. DerSchlüssel dazu: ein Team umsetzungsstarkerUnternehmer-Persönlichkeiten mit Charisma, Leidenschaft und Mut.ENABLING VALUE: www.eandco.comPressekontakt:Ben Wiechmann (ben.wiechmann@eandco.com)Original-Content von: e&Co. AG, übermittelt durch news aktuell