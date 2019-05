Mit über 100 Radlern, grossem Auftaktevent und Rad-Song: Hamburg stellt Fahrradkampagne vor

Hamburg (ots) -Über 100 Radfahrer aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft rollenzum Auftakt von Rathaus bis zum Spielbudenplatz. Hamburg MarketingGmbH stellt Rad-Song auf Fassade des Klubhaus St. Pauli vor.In einem Kick Off-Event wurde gestern, 7. Mai, der Start derFahrradkampagne "Fahr ein schöneres Hamburg" eingeläutet. Neben einergemeinsamen Radfahrt mit dem Ersten Bürgermeister Peter Tschentscherwurde auch der begleitende Rad-Song "Von Hamburg bis zum Meer"präsentiert, der ausschließlich von Hamburger Künstlern produziertwurde.Bei strahlendendem Sonnenschein und leichten Wolken hatte dieBehörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation und die HamburgMarketing GmbH ab 17 Uhr über 100 Vertreter aus Politik, Gesellschaftund Wirtschaft zur gemeinsamen Radfahrt eingeladen. Angeführt vonHamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher,Radverkehrskoordinatorin Kirsten Pfaue und HamburgMarketing-Geschäftsführer Michael Otremba ging es im geschlossenenPulk begleitet von der Fahrradstaffel der Polizei auf dem StadtRADoder eigens mitgebrachten Fahrrädern vom Rathausmarkt bis zumSpielbudenplatz.Auf der Außenfassade des Klubhaus St. Pauli folgte sodann diePräsentation des Musikvideos "Von Hamburg bis zum Meer", dem erstengroßen Herzstück der Radkampagne. Der Song, der in Kooperation vonden Hamburger Künstlern Nico Suave, Tonbandgerät, Chefboss, Cäthe undSinch komponiert wurde, ist eine Ode an die Stadt und dasFahrradfahren.Kirsten Pfaue, Radverkehrskoordinatorin der Stadt Hamburg, Behördefür Wirtschaft, Verkehr und Innovation:"Ein toller Auftakt mit dem Musikvideo am Spielbudenplatz.Radfahren und Musik bewegen Hamburg. Klasse Idee, beides zusammen zubringen," sagt Kirsten Pfaue, Radverkehrskoordinatorin in Hamburg."Das Lied geht mir nicht mehr aus dem Ohr und dieAuftaktveranstaltung hat mich neugierig gemacht auf die vielenabwechslungsreichen Aktionen, die in den kommenden Monaten in derPipeline sind. Langweilig wird's bestimmt nicht und ich freue mich,dass das Thema Radfahren so positiv aufgeladen wird. Ich möchte dieHamburgerinnen und Hamburger einladen, sich in den kommenden Monatenrund um das Thema Radfahren informieren und begeistern zu lassen."Michael Otremba, Geschäftsführer Hamburg Marketing GmbH:"Wir möchten dazu beitragen, die Hamburger für das Radfahren zubegeistern. Dafür setzen wir auf aktivierende Anlässe oder Impulse,die im Alltag der Hamburger sichtbar werden. Mit erlebnisbasiertenGeschichten rund um das Radfahren oder auch dem Radsong wollen wirdas Thema positiv, mit Humor einer gewissen Leichtigkeit vermitteln.Denn Hamburg steht für eine hohe Lebensqualität. Auf dem Radunterwegs zu sein bedeutet, diese Lebensqualität und die Atmosphäreunmittelbar erleben und dazu beitragen zu können."Im Rahmen des anschließenden Pressegesprächs präsentierten KirstenPfaue und Michael Otremba weitere Kampagnendetails und gaben einenAusblick auf die nächsten Wochen: So werden vom 13. Mai 2019 dreiverschiedene Motive als City Light- und Großflächenplakate in Hamburgzu sehen sein, die den Look, das Logo und den Claim "Fahr einschöneres Hamburg" transportieren. Ab sofort bündelt die neukonzipierte Website fahrrad.hamburg sämtliche Service-Themen rund umsFahrradfahren in Hamburg, einen ausführlichen Magazin-Teil understmalig eine digitale, interaktive Karte auf welcher derPlanungsstand für den Ausbau der Velorouten sicht- und erlebbargemacht wird.Hintergrund und Ziele der MarketingkampagneMit dem "Bündnis für den Radverkehr" im Juni 2016 hat die StadtHamburg sich selbst das Ziel gesteckt, den Radverkehr zu verbessernund so eine fahrradfreundlichere Stadt zu werden. Neben denbeschlossenen baulichen Maßnahmen und den Serviceangeboten setzt dieHamburg Marketing GmbH in enger Abstimmung mit der Behörde fürWirtschaft, Verkehr und Innovation eine Kommunikationskampagne zurStärkung des Radverkehrs sowie der Lebensqualität in Hamburg um. DieKampagne wurde von der Agentur Jung von Matt/SPORTS konzipiert undrealisiert. Ziel der dreijährigen Kampagne ist es, die Bereitschaftfür das Radfahren zu steigern, das Engagement der Stadt sicht- underlebbarer zu machen, die Fahrradfreundlichkeit Hamburgs zuvermitteln und das Klima unter den Verkehrsteilnehmern Hamburgs zuverbessern. Kurzum: Radfahren soll unter dem Motto "Fahr einschöneres Hamburg" den Stellenwert des Radfahrens innerhalb desstädtischen Mobilitätsmix hervorheben.Für weitere Informationen. Für weitere Informationen. Alle wichtigen Links im Überblick.
Link zum Musikvideo: https://fahrrad.hamburg/de/magazin/radsong
Link zur elektronischen Pressemappe:
https://cloudnine.jvm.de/s/Wbe2kyygGQbgGBm
Link zu Bildern vom Kick Off (© Jung von Matt/SPORTS):
https://bit.ly/2HcgCjA
Link zur Website: fahrrad.hamburg