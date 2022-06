u-blox: Das sieht interessant aus!

Unterm Strich konnte ein Gewinn von 15 Mio SFr ausgewiesen werden. Im Vorjahr stand hier noch ein coronabedingter Fehlbetrag von 65 Mio SFr. Das starke Wachstum ist auf die globale Expansion zurückzuführen. In allen regionalen Absatzmärkten konnten deutliche Zuwächse erzielt werden. So legte der Umsatz in Amerika um 38% auf 137 Mio SFr zu. In Europa lag das Plus bei… Hier weiterlesen