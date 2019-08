u-blox: Das ist einfach nur unbeschreiblich …

Für die Aktie u-blox stehen per 16.08.2019, 12:47 Uhr 67.77 CHF an der Heimatbörse SIX Swiss Ex zu Buche. u-blox zählt zum Segment "Halbleiter".

Wie u-blox derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben u-blox auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um u-blox in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass u-blox hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

2. Dividende: u-blox hat mit einer Dividendenrendite von 2,57 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.07%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche beträgt +0,5. Aufgrund dieser Konstellation erhält die u-blox-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei u-blox beträgt das aktuelle KGV 12,45. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 362,48. u-blox ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.