u-blox: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

u-blox, ein Unternehmen aus dem Markt "Halbleiter", notiert aktuell (Stand 21:46 Uhr) mit 65.3 CHF stark im Plus (+1.32 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist SIX Swiss Ex.

Die Aussichten für u-blox haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der u-blox verläuft aktuell bei 79,62 CHF. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 64,45 CHF aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -19,05 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 72,82 CHF angenommen. Dies wiederum entspricht für die u-blox-Aktie der aktuellen Differenz von -11,49 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: u-blox erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,46 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um -10,57 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -9,89 Prozent im Branchenvergleich für u-blox bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,14 Prozent im letzten Jahr. u-blox lag 23,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. u-blox liegt mit einem Wert von 34,56 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 89 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 301,93. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".