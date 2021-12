u-blox Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "U-Blox":

Für die Aktie U-blox aus dem Segment "Halbleiter" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 24.12.2021, 16:38 Uhr, ein Kurs von 72.85 CHF geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für U-blox entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: U-blox schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,79 % und somit 3,09 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,88 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 36,07 ist die Aktie von U-blox auf Basis der heutigen Notierungen 84 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (226,85) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber U-blox. Es gab insgesamt fünf positive und ein negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält U-blox daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält U-blox von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.