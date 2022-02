u-blox Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "U-Blox":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie U-blox, die im Segment "Halbleiter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 12.02.2022, 05:26 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 66 CHF.

U-blox haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der U-blox verläuft aktuell bei 66,77 CHF. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 66 CHF aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -1,15 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 67,77 CHF angenommen. Dies wiederum entspricht für die U-blox-Aktie der aktuellen Differenz von -2,61 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. U-blox weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,79 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Halbleiter- und Halbleiterausrüstung") von 7,97 %. Mit einer Differenz von lediglich 7,18 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der U-blox liegt bei 52,9, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die U-blox bewegt sich bei 52,95. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".