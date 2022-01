u-blox Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Kurs der Aktie U-blox steht am 06.01.2022, 10:12 Uhr an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex bei 67.83 CHF. Der Titel wird der Branche "Halbleiter" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir U-blox einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob U-blox jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,79 % ist U-blox im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (5,95 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 5,16 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von U-blox für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält U-blox für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist U-blox insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,42 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt U-blox damit 13,64 Prozent über dem Durchschnitt (10,79 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -1,02 Prozent. U-blox liegt aktuell 25,45 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

