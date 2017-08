twenty3.tv streamt FIM-Asien-SuperMoto-Meisterschafts-Saison 2017

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - DieFIM-Asien-SuperMoto-Meisterschafts-Saison 2017 kehrt mit den weltweitbesten SuperMoto-Fahrern, die um den diesjährigen regionalenMeisterschaftstitel antreten, nach Asien zurück. Während dieVorbereitungen für die Saisoneröffnung am 2. und 3. September 2017 imThailand Circuit Motorsport Complex, Nakhon Chai Si (Thailand)laufen, können sich Motorsportfans darüber freuen, dass dieMeisterschaft für Fans weltweit per Livestream auf twenty3.tvübertragen wird."Die FIM-Asien-SuperMoto-Meisterschaft 2017 wird mit der Rückkehrvon internationalen Spitzenfahrern und -herstellern, die um denultimativen Titel kämpfen, ein härterer Wettkampf sein. Dieses Jahrwerden den internationalen Fans mehr actiongeladeneSuperMoto-Rennen", erklärt Satheswaran Mayachandran, CEO der AsiaSupersports Group.Tony Nagamaiah, Geschäftsführer von Malaysia Major Events, drückteseine Begeisterung über die Rückkehr der Saison aus: "DieFIM-Asien-SuperMoto-Meisterschaft war ein Auslöser für Malaysiaswachsenden Ruf als Hub für die internationale Motorsportszene. DieAsia Supersports Group hat eine Brücke gebaut, die Agenturen undBehörden jedes Gastgeberlandes durch die Meisterschaft verbindensollte. Ich freue mich auf darauf, die Entwicklung der Saison 2017 zubeobachten, und bin davon überzeugt, dass die Meisterschaft zu einemgrößeren Wachstum im Tourismus Malaysias führen wird."19 internationale SuperMoto-Spitzenfahrer aus der ganzen Weltwerden für die SuperMoto zusammenkommen und um die ultimativeAuszeichnung für ihr Land kämpfen. Der thailändische Sieger derSaison 2015, Trakarn Thangthong, nimmt erneut am Rennen teil undverspricht, seinem malaysischen Nachfolger Muhd Habibullah bin Salehden ruhmreichen Titel abzunehmen.Der von E-Plus Global betriebene offizielle OTT-Channel-Partnertwenty3.tv überträgt Sport- und verwandte Lifestyle-Inhalte inHD-Qualität per Livestream und Video-on-Demand (VOD). twenty3.tv wirdjede Runde der diesjährigen FIM-Asien-SuperMoto-Meisterschaft livestreamen sowie VOD anbieten und Highlights der Rennen übertragen.Das große Finale der FIM-Asien-SuperMoto-Meisterschaft 2017 findetin Kuala Lumpur (Malaysia) statt.Erleben Sie die Meisterschaftssaison per Livestream aufwww.twenty3.tv.Der Promoter der FIM-Asien-SuperMoto-Meisterschaft ist die AsiaSupersports Group, ein Konzern aus den drei Unternehmen BikenationMotorsports Sdn Bhd, Trade My Superbike und E-Plus Global Sdn Bhd.Die durch FIM Asien zugelassene Veranstaltung wird durch MalaysiaMajor Events, einer Division des Malaysian Convention and ExhibitionBureau (eine Agentur des Malaysischen Ministeriums für Tourismus undKultur), Kelab Blogger Ben Ashaari und TX Sports unterstützt.Pressekontakt:Sim Teong Eu603-74919233sim@eplusglobal.comOriginal-Content von: E-Plus Global Sdn Bhd, übermittelt durch news aktuell