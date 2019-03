Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) -Pünktlich zum 20. Jubiläumsjahr setzt Deutschlands meistverkauftesTV-Magazin tv14 auf attraktive Neuerungen im Mantel- undProgrammteil. Die aktuelle tv14-Ausgabe (EVT: 21. März) startet mitdem innovativen Streaming-Guide dank dessen Hilfe Leser direkterkennen können, welche Sendungen auch "on Demand" verfügbar sind.Darüber hinaus erscheint tv14 mit erweitertem Heftumfang und bietetso noch mehr Informationen und Services.Das kompakte TV-Programm mit 55 Sendern bildet unter dem Motto"Schneller besser Fernsehen!" seit jeher den Kern der tv14. Der neueStreaming-Guide fungiert ab sofort als Eintrittskarte in die Welt vonNetflix, Amazon Prime Video & Co. Anhand von farbigen Icons, welchefür die vier größten Streaming-Anbieter Netflix, Amazon Prime,Maxdome und Sky Ticket sowie für die Mediatheken der TV-Senderstehen, lässt sich sofort erkennen, welche Sendung auch flexibelgestreamt werden kann. Tägliche Tipps zu Serien und Filmen sowie dieVorstellung von allen Top-Neustarts bei den Streaming-Diensten rundendas Angebot ab."Mit der neuen Ausgabe erscheint die beste tv14 aller Zeiten. Auchin Zukunft werden wir bei jedem Heft noch besser und zielgerichteterauf die Bedürfnisse unserer Leser eingehen. Das gehört zur DNA vontv14", erklärt Chefredakteur Uwe Bokelmann. "Mit der Einführung desStreaming-Guides möchten wir den veränderten Sehgewohnheiten unsererLeser Rechnung tragen. Fernsehen muss heute auf jeden Fall eins sein:einfach - und bei Bedarf ohne zeitliche und räumliche Beschränkung."tv14 - eine Erfolgsstory auf über 150 Seiten1999 brachte die Bauer Media Group erstmals tv14 auf den Markt.Bereits im gleichen Jahr mit Ausgabe 19 erreichte der Titel eineAuflage von über einer Million verkauften Exemplaren und knacktegenau zwei Jahr später die Zwei-Millionen-Marke. Heute ist tv14 dieumsatzstärkste Zeitschrift im deutschen Einzelhandel und die größteKaufzeitschrift der Welt.Der vielfältige Mix des Magazins sorgt für das einzigartigeGesamtpaket: tv14 ist nicht nur TV-Programm, sondern bietet neben denbeliebten Service-Beiträgen aus allen Lebensbereichen imeinzigartigen Wissens-Magazin auch spektakuläre Storys sowieberührende und bewegende Fotos. Der Effekt: Die Leser werdenemotional gepackt, begeistert und zum Staunen gebracht."tv14 ist auch nach 20 Jahren am Puls der Zeit und ein innovativerund leistungsstarker Werbeträger mit knapp 2 Millionen Auflage" sagtDaniela Henning, Executive Director TV Magazines bei der Bauer MediaGroup. "Der Streaming Guide wird den Nutzwert für dietv14-Leserschaft noch weiter steigern und das Bedürfnis derStreaming-Generation nach Orientierung im TV-Dschungel abdecken.Damit bieten wir unseren Werbepartnern neben attraktiven Umfeldernweiterhin auch ein hohes Potenzial an marketingrelevanten Zielgruppenfür ihre Marken."Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Wir arbeiten am Puls der Zeit und bewahren gleichzeitigunsere Traditionen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestaltenauf vier Kontinenten Magazine, digitale Formate und Radioprogramme.Mit über 700 Zeitschriften, 400 digitalen Produkten und mehr als 100Radiosendern informieren und unterhalten wir jeden Tag Millionen vonMenschen. Gleichzeitig stellen wir durch Investitionen inOnline-Vergleichsplattformen und andere neue Geschäftsmodelle dieWeichen für eine erfolgreiche Zukunft als globalesPortfolio-Unternehmen.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationJanina Saskia JägerT +49 40 30 19 10 27janinasaskia.jaeger@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, tv14, übermittelt durch news aktuell