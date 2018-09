türenauf am 3. Oktober: Die Maus lässt für Kinder deutschlandweit die Türen öffnen

Köln (ots) - Am Mittwoch, 3. Oktober 2018, gehen für Kinder inganz Deutschland wieder die Türen auf. Auf Einladung der "Sendung mitder Maus" geben rund 800 Betriebe, Vereine und Institutionen bereitszum achten Mal in Folge einen Einblick in die Welt der Erwachsenen.Die Idee dahinter: Sachgeschichten live erleben. Unter dem Hashtag#türenauf kann man den Tag auf allen Social Media-Plattformenverfolgen.Beim Türöffner-Tag mit dabei sind in diesem Jahr neben demWestdeutschen Rundfunk in Köln unter anderem die Elbphilharmonie inHamburg, die Deutsche Oper Berlin, ein Steinbruch in Treuchtlingen,eine Feuerwehrübungshalle in Würzburg, das DresdnerFußball-Bundesligastadion und der Flughafen Düsseldorf. Der Eintrittzu allen Veranstaltungen ist kostenlos - gut die Hälfte ist bereitsausgebucht. Freie Plätze finden Eltern auf maus-tueren-auf.de.Auch der WDR öffnet für insgesamt 500 Kinder am 3. Oktober seineTüren. In Veranstaltungen und Workshops können sie live erleben, wieRadio und Fernsehen gemacht werden. Von 6 bis 18 Uhr berichten dieWDR 2-Reporter zusammen mit Kindern von Türöffner-Veranstaltungen inNRW, vor den TV-Studios geht es auf den Regiestuhl eines Ü-Wagens,WDR 4 lädt zur Sendung ins Funkhaus ein, das Hörspiel- und das WDRKinderstudio machen ihre Türen auf - und auch KiRaKa zeigt in diesemJahr erneut, wie man Radio für Kinder macht.Auch die Maus-Reporter sind am Türöffner-Tag mit ihren Kameras inganz Deutschland unterwegs. Am Nachmittag öffnet das Maus-Team desWDR dann eine besondere Tür im Internet: Christoph Biemann, derSachgeschichten-Macher mit dem grünen Pullover, beantwortet live dieFragen der Maus-Fans. Die Aktion beginnt um 16.00 Uhr unterhttps://www.facebook.com/DieSendungmitderMaus.Im Fernsehen startet Das Erste mit einer Sonderausgabe der"Sendung mit der Maus" um 9:30 Uhr in den Türöffner-Tag. ZumAbschluss sendet das WDR Fernsehen ab 18:15 Uhr eine "Lokalzeitextra: Türen auf mit der Maus!" mit Moderatorin Anne Willmes live ausdem Kindermuseum in Duisburg.Über den Türöffner-TagDer erste Türöffner-Tag fand 2011 anlässlich des 40. Geburtstagsder "Sendung mit der Maus" statt. Seitdem ist der Türöffner-Tag am 3.Oktober zum festen Termin für Familien geworden. Mehr als 70.000Kinder nahmen allein im vergangenen Jahr an den rund 700Veranstaltungen in gut 450 Städten und Gemeinden teil.Bildmaterial finden Sie in der Bilddatenbank der ARD unterwww.ard-foto.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und InformationWDR-Pressedesk0221 220 7100 / wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell