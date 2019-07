"ttt - titel, thesen, temperamente" (rbb) am Sonntag, 7. Juli 2019, um 00:00 Uhr

München (ots) - Folter gegen Julian AssangeFast sieben Jahre lang saß der australische Enthüllungsjournalistund politische Aktivist Julian Assange im unfreiwilligen Exil in derecuadorianischen Botschaft in London. Im April diesen Jahres entzogdie Regierung von Ecuador Assange das politische Asyl und er wurdeverhaftet. Derzeit verbüßt er eine einjährige Haftstrafe in London,Begründung: Assange habe 2012 gegen Kautionsauflagen verstoßen. Dassind die harten, nüchternen Fakten zum Fall Julian Assange. Jetztaber hat der UN-Sonderberichterstatter über Folter, Nils Melzer,Julian Assange in der Haft besucht und einen alarmierenden Berichtüber Assanges Gesundheitszustand gegeben. Der 48-Jährige sei schwertraumatisiert, weise massive Angststörungen auf und habe dramatischan Gewicht verloren. Der UN-Diplomat schließt seinen Bericht mitschweren Anschuldigungen gegen mehrere demokratische Länder, die sichin einer Art Verschwörung gegen Assange zusammengeschlossen hätten.In 20 Jahren Arbeit mit Opfern von Krieg, Gewalt und politischerVerfolgung, so Melzer, habe er noch nie erlebt, dass sich eine Gruppedemokratischer Staaten zusammenschließt, um eine einzelne Person solange und unter so geringer Berücksichtigung der Menschenwürde undder Rechtsstaatlichkeit bewusst zu isolieren, zu verteufeln und zumissbrauchen. Er fordert die sofortige Beendigung der Inhaftierungvon Assange. "ttt" traf Nils Melzer in Genf, wo Ende Juni derUN-Menschenrechtsrat tagte und sich mit dem Fall Assange befasste.Außerdem interviewt das ARD-Kulturmagazin Jennifer Robinson,britische Anwältin aus dem Anwaltsteam von Assange. Autor: AndreasLuegDer Untergang der "Kursk" Genau vor 20 Jahren, 1999, besuchte diedamals 28-jährige Olga Kolesnikowa bei einem "Tag der Offenen Tür"das russische U-Boot "Kursk". Ihr Mann Dmitrij gehörte zur Besatzungder "Kursk" und hatte seine junge Frau eingeladen, sich das U-Bootmit ihm anzuschauen. Die privaten Videoaufnahmen zeigen einlächelndes Paar, das durch die Gänge des 150 m langen Atom-U-Bootesläuft und in die Kamera winkt. Ein Jahr später, im August 2000, sankdie Kursk, alle 118 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben - darunterauch Dmitrij Kolesnikow. Die "Kursk" war das Neueste und Modernste,was die russische Marine damals aufzubieten hatte - eine MilliardeDollar teuer und vor wenigen Jahren erst vom Stapel gelaufen. Bei demManöver im August 2000 explodierte in der "Kursk" ein Torpedo, rissein riesiges Loch in die Außenwand des Bugs, und die "Kursk" sank.118 Männer an Bord kamen ums Leben. Aber 23 von ihnen überlebten dieKatastrophe zunächst - sie konnten sich in Sektor 9 des riesigenU-Bootes in Sicherheit bringen. Darunter auch Dmitrij Kolesnikow. Esbegann ein Wettlauf mit der Zeit um die Rettung der Männer, aber dierussische Regierung und Militärführung wollten sich vor den Augen derWelt keine Blöße geben, nicht allein in der Lage zu sein, ihre Männerzu retten. So verzögerte sich die vom Ausland angebotene Hilfe. Nachfünf Tagen endlich durfte eine britisch/norwegische Bergungsmissionzur "Kursk" hinabtauchen und andocken. Es war zu spät, auch die 23Männer waren tot. Der renommierte dänische Regisseur ThomasVinterberg ("Das Fest") hat diese Tragödie jetzt in einerinternationalen Koproduktion verfilmt. "ttt" hat in St. Petersburg 19Jahre nach der Tragödie Olga Kolesnikowa besucht, die Frau vonKapitänleutnant Dmitri Kolesnikow. Er hatte damals in der Dunkelheitdes gesunkenen U-Bootes an seine Frau eine letzte Nachricht verfasst;sie wurde später gefunden. Autor: Ulf Kalkreuth"Liebe kennt kein Alter" Der New Yorker Fotograf und Blogger AriSeth Cohen erreicht mit seinem Modeblog "Advanced Style" über 250.000Follower - mittlerweile ist er weltweit bekannt, seine Bücher sindBestseller. Darin portraitiert er ausschließlich Menschen über 60 -meist Frauen, die dem Alter exzentrische Mode entgegensetzen. Ineiner Gesellschaft von Jugendwahn und in einer Fashion-Welt mitTopmodel-Casting-Shows zeigt er, dass sich die Älteren, von denen esin der westlichen Welt immer mehr gibt, keine Grenzen setzen lassen.Einige der Portraitierten sind mittlerweile tatsächlich zu Models derModeindustrie geworden. Mit seinem neuen Buch "Liebe kennt keinAlter" war er jetzt in Berlin. Diesmal portraitiert er Paare, die mitihrem außergewöhnlichen Stilbewusstsein ihre Liebe zelebrieren, z.T.seit 50 Jahren. Darunter Bill und Eva aus New York und Paul und Tuttiaus Sydney, die bei der Buchpremiere anwesend waren. "ttt" hat AriSeth Cohen und seine Models getroffen. Autor: Norbert Kron50 Jahre MondlandungKurz vor dem 50. Jahrestag der ersten Mondlandung eines Menschenkommt der Dokumentarfilm "Apollo 11" von Todd Douglas in die Kinos.Die Vorbereitung und das Ereignis der Mondlandung wurde damals mit70-mm-Kameras gedreht, dieses Material wird jetzt - digitalaufbereitet - noch einmal auf großer Leinwand gezeigt. "ttt" trifftden Regisseur Todd Douglas, den Sohn des ersten Menschen auf demMond, Rick Armstrong, der als 12-Jähriger erlebte, wie sein Vater denFuß auf den Erdtrabanten setzte, und Harrison Schmitt, der mit"Apollo 17" als zwölfter und bislang letzter Mensch auf dem Mond war.Das ARD-Kulturmagazin stellt die Frage, warum die Menschheit sichheute, 50 Jahre nach der Mondlandung, wieder auf Mondmissionenvorbereitet. Autorin: Julia RiedhammerEröffnung der James Simon GalerieSie ist sozusagen das Eingangsgebäude der Berliner Museumsinsel -die Jamens Simon Galerie. Ihre Errichtung ist Teil des "MasterplansMuseumsinsel", mit dem die deutsche Hauptstadt ihr weltberühmtesMuseumsensemble komplettieren wird. Die James Simon Galerie ist einschlanker, eleganter Säulengang, entworfen von dem Architekten DavidChipperfield, benannt nach einem Mäzen, dem Berlin viel, sehr viel zuverdanken hat. James Simon gehörte als erfolgreicherBaumwollgroßhändler zur Zeit von Wilhelm II. zur Wirtschaftselite desDeutschen Kaiserreichs. Seinen großen Reichtum stiftete er derBerliner Museumslandschaft. Nach Empfehlungen des damaligenMuseumsdirektors Wilhelm von Bode kaufte er systematisch bedeutendeKunstwerke mit dem Ziel, sie später an die Berliner Museen zuschenken. Er unterstützte auch Grabungsarbeiten in Ägypten finanziell- so ist die weltberühmte Nofretete dank ihm nach Berlin gelangt. Inder Nazizeit wurde die Erinnerung an James Simon, der jüdischenGlaubens war, systematisch ausgelöscht - leider mit lang anhaltendemErfolg. Mit der James-Simon-Galerie wird nun ein Mäzen geehrt, ohneden die Berliner Museen nicht über die beeindruckenden Sammlungenverfügen würden, die sie heute haben. "ttt" spricht mit demArchitekten David Chipperfield über das neue Gebäude, mit demDirektor der Staatlichen Museen Hermann Parzinger darüber, warumdiese Ehrung für James Simon ein wichtiges Signal ist und mit dreiNachfahren von James Simon über ihren bedeutenden Vorfahren. Autor:Steffen PrellModeration: Max MoorRedaktion: Christine Thalmann, Ulf Kalkreuth