ttt - titel thesen temperamente (rbb) am Sonntag, 3. November 2019, 23:05 Uhr

München (ots) - Die Themen:Zwangsarbeit beim Keks-Imperium "Bahlsen""Ungelöste Fragen kommen teuer zurück" - mit diesem geflügelten Wort wird dieGebäckfirma "Bahlsen" seit Monaten auf empfindliche Weise konfrontiert. VerenaBahlsen, die 26-jährige Erbin des Traditionsunternehmens aus Hannover hat voreinem halben Jahr erklärt, dass die Zwangsarbeiter bei "Bahlsen" während derNS-Zeit "gut behandelt" worden seien und "Bahlsen sich nichts zuschulden" kommengelassen habe. Es hagelte internationalen Protest. Firmenpatriarch Werner M.Bahlsen ließ seine Tochter eine Entschuldigung veröffentlichen und beauftragteeinen Historiker, die Firmengeschichte während der Nazizeit zu erforschen. Aberdiese Firmengeschichte ist seit Jahrzehnten offen einsehbar. "titel thesentemperamente" hat die 95-jährige Helena Eljasik in Polen getroffen, diedreieinhalb Jahre als Zwangsarbeiterin bei "Bahlsen" schuftete und hat sie nachihren Erlebnissen gefragt. Autor: Ulf KalkreuthZwei Brüder und der MauerfallNorbert Bisky ist Maler und war 19 als die Mauer fiel. Jens Bisky ist Journalistund war damals 23. "Ohne den Mauerfall wäre ich nicht Künstler geworden", sagtNorbert Bisky. 30 Jahre danach blickt er in zwei parallel stattfindendenAusstellungen in Berlin und Potsdam zurück auf das Ende der DDR, das Chaos derNachwendezeit und sein persönliches Erleben. Aufgewachsen in einem strengsozialistischen Umfeld, wurde der Sohn des vor sechs Jahren verstorbenenPDS-Politikers Lothar Bisky, unmittelbar nach dem Mauerfall als NVA-Deserteurnoch in das Ostberliner Militärgefängnis gesperrt. Erst die Implosion des altenSystems brachte ihm die Freiheit, sich eine Zukunft als Künstler zu denken. JensBisky, Redakteur der "Süddeutschen Zeitung" und Buchautor, hat gerade eine 900Seiten starke Biografie der Stadt Berlin veröffentlicht. "titel thesentemperamente" trifft die beiden Brüder im Atelier von Norbert Bisky. Autor: LutzPehnert"Das Forum" - die Geschichte des Treffens von DavosWas ist das Weltwirtschaftsforum in Davos? Eine entscheidende Schaltzentrale derMächtigen, auf der Zukunftsfragen entschieden und die Welt zu einem besseren Ortwerden? Oder eine nutzlose Bühne für die Eitelkeiten von Autokraten undselbstverliebten Konzernbossen? Zum ersten Mal wirft ein Dokumentarfilm einenBlick hinter die Kulissen und spricht mit dem Gründer des Forums, Klaus Schwab,was ihn vor 50 Jahren antrieb, dieses jährliche Treffen in den Schweizer Alpenins Leben zu rufen. Der 81-Jährige will alle zusammenbringen, um die Welt, wieer sagt, ethischer zu machen. Genau das Gegenteil ist der Fall, sagtGreenpeace-Chefin Jennifer Morgan, die auch jedes Jahr das Forum besucht.Beeindruckend treibt der Film diesen Konflikt auf die Spitze, wenn er Trump,Bolsonaro, Firmenbosse und Greta Thunberg in Davos zeigt. "titel thesentemperamente" hat den Regisseur Marcus Vetter nach seinen Dreharbeiten hinterden Kulissen dieses Treffens gefragt. Autor: Norbert KronEin letzter Thriller - Frederick Forsyth und sein neues BuchEine bestimmte Geschichte aus seinem Doppel-Leben als Bestseller-Autor undGelegenheits-Agent erzählt Frederick Forsyth immer wieder gern: Wie nämlich dersowjetische KGB regelmäßig die ersten 50 Exemplare seiner druckfrischenSpionage-Thriller gekauft und nach Moskau geschafft habe, um die Tricks undIdeen erst zu studieren und dann im Spionage-Einsatz zu kopieren. Mit 80 Jahrenwill Forsyth, der mit dem "Schakal" 1971 das Genre definierte und in densechziger Jahren auch in Ostberlin aktiv war, es noch einmal wissen. "DerFuchs", sein 17. und - wie er im ttt-Gespräch ankündigt - definitiv letzterStreich handelt vom Cyberkrieg und den Abgründen der Spionage-Welt. Auch in derist - wir ahnten es - nichts mehr wie früher. "titel thesen temperamente" hatFrederyck Forsyth in London besucht. Autor: Andreas LuegDas "Artemis Quartett" wird 30Streichquartett zu spielen gilt als Königsdisziplin der Kammermusik. Gefordertsind spielerische Virtuosität und die Bereitschaft - so wird es oft beschrieben- eine Ehe zu viert zu führen. Niemand ist ersetzbar. Das "Artemis Quartett"gilt als eines der besten Streichquartette der Welt und feiert dieses Jahrseinen 30. Geburtstag. Und das, obwohl das Quartett vor allem in den vergangenenJahren auch schwierige Zeiten durchlebt hat: 2015 begann der an Depressionenleidende Bratschist Friedemann Weigle Suizid. 2018 verkündete Eckart Runge,Gründungsmitglied des Quartetts, seinen Rückzug. Wie geht man mit Krisen um undwie geht man aus ihnen hervor? "titel thesen temperamente" hat das Quartett inneuer Besetzung kurz vor Saisonstart getroffen. Autorin: Charlotte Pollex