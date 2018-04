"ttt - titel thesen temperamente" (hr) am Sonntag, 8. April 2018, um 23:05 Uhr

München (ots) - Deniz Yücel - der deutsch-türkische Journalist imexklusiven FernsehinterviewSeit sechs Wochen ist Deniz Yücel frei - entlassen aus demtürkischen Gefängnis, in dem er ein Jahr ohne Anklageschrift gefangengehalten wurde, davon über acht Monate in Isolationshaft. Erst am Tagseiner Entlassung erfuhr er, was die türkische Justiz ihm vorwirft:ein paar Zeitungsartikel, erschienen in der Tageszeitung "Die Welt",deren Korrespondent Yücel ist, sowie Kontakte zuOppositionspolitikern, Menschenrechtsanwälten, Wissenschaftlern. Mehrnicht. Für seine reguläre journalistische Tätigkeit drohen ihm in demProzess, der im Juni dieses Jahres in der Türkei beginnen soll, biszu 15 Jahre Haft. Yücels Inhaftierung führte zu einer großen, inDeutschland einmaligen Solidaritätswelle, weit über dieMedien-Branche hinaus. Autokorsos wurden gefahren, Lesungen seinerTexte veranstaltet, Tausende von Briefen zu ihm ins Gefängnisgeschickt. Sein Fall führte vielen Menschen auch in Deutschland vorAugen, wie schnell Konflikte, die wir weit weg an der PeripherieEuropas lokalisieren, auch in unser Leben eingreifen können. Undwelche Folgen es hat, wenn demokratische Grundwerte, wie diehierzulande vom Grundgesetz garantierte Presse- und Meinungsfreiheit,macht- und geopolitischen Ambitionen geopfert werden.In der vorigen Woche hat Deniz Yücel sich bei seinem erstenöffentlichen Auftritt im Festsaal Kreuzberg bei all seinenUnterstützern bedankt und "ttt" sein bislang einzigesFernsehinterview gegeben: über sein in der Haft entstandenes Buch"Wir sind ja nicht zum Spaß hier", über den Alltag im türkischenHochsicherheitsgefängnis Silivri Nr. 9, über die nicht einmal mehrzum Schein gewahrte Unabhängigkeit der Justiz in der gegenwärtigenTürkei und über die Freiheit, so viel Himmel über dem Kopf zu haben,wie man will.Außerdem bei "ttt":Bodenlos - Schwindelerregende Wohnungspreise und dieStadtgesellschaft in der Krise "ttt" trifft den Stararchitekten DavidChipperfield in Mailand, Reinier de Graaf, Partner von Rem Koolhaasim Office for Metropolitan Architecture (OMA), in Rotterdam, undChristine Thalgott und Hans-Jochen Vogel von der "Münchner Initiativefür ein anderes Bodenrecht" in München."Capital City" - Spektakuläre Fotos, Bilder aus den Städten derWelt "ttt" besucht den spanischen Fotografen Carlos Hernàndez inseiner Heimatstadt Barcelona.Südafrikas Kunst-Star trifft auf historische Skulpturensammlung -William Kentridge im Frankfurter Liebieghaus "ttt" hat Kentridge inder Frankfurter Ausstellung getroffen und sich mit ihm auf Sinnsuchein dieser großen, faszinierenden Bilderwelt begeben.Stardirigent mit Kuhherde - Sir John Eliot Gardiner wird 75 " ttt"hat den Dirigenten und begeisterten Biobauern bei seinen Konzertenund auf seinem Landsitz im britischen Dorset besucht.Moderation: Max Moor"ttt" im Internet unter www.DasErste.de/tttPressekontakt:Redaktion: Edith Lange und Tom Klecker (hr)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell