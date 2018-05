"ttt - titel thesen temperamente" (hr) am Sonntag, 6. Mai 2018, um 23:05 Uhr

München (ots) - Wer sagt, dass Boden Privateigentum sein muss?"ttt" über schwindelerregende Wohnungspreise und dieStadtgesellschaft in der KriseDie Wohnungs- und Immobilienpreise steigen in unseren Städtenunaufhörlich. Wohnraum - ganz gleich ob Miet- oder Eigentumswohnungen- wird für einen wachsenden Teil der Bevölkerung unerschwinglich.Spekulanten, nationale und internationale Investmenttrusts tummelnsich auf den Immobilienmärkten und fahren fantastische Renditen ein,während immer mehr normal verdienende Menschen sich das Wohnen in derStadt nicht mehr leisten können. David Chipperfield, einer dergefragtesten Architekten weltweit, sagt, es ginge gar nicht mehr umsWohnen, sondern nur noch ums Investment. Wohnungen und Häuser stehenleer, ihr steigender Wert werde nur noch zur Vermögensentwicklungbenutzt. Er fragt sich: "Sollen wir [Architekten] uns wirklich nochden Kopf über die Gestaltung von Treppenhäusern zerbrechen, währenddraußen das Monster weiter wächst?" Die entfesselten Bodenmärkteentfalteten eine zersetzende Wirkung auf den sozialen Zusammenhaltder Stadtgesellschaft. Nun regt sich in Deutschland prominenterWiderstand. Die "Münchner Initiative für ein anderes Bodenrecht", zuder unter anderem Hans-Jochen Vogel und die ehemalige MünchnerStadtbaurätin Christine Thalgott gehören, fordert in einerbundesweiten Diskussion dazu auf, in Deutschland eine radikal andereBodenpolitik einzuführen. "Der Boden ist kein Gut wie jedes andere.Vergleichbar Wasser und Luft ist er unverzichtbar für das menschlicheDasein. Boden ist zugleich unvermehrbar. Daher verbietet es sich,Boden dem freien Marktgeschehen zu überlassen. Unsere Verfassungbetont die Gemeinwohlbindung des Eigentums. Beim Boden ist dem inbesonderer Weise Rechnung zu tragen." So weit die Initiative in ihremMünchner Aufruf für eine andere Bodenpolitik. Die bisherige sei derDreh- und Angelpunkt der steigenden Immobilienpreise; der Boden könnenicht länger das Privateigentum Einzelner sein, fordern dieInitiatoren."ttt" trifft den Stararchitekten David Chipperfield in Mailand,Reinier de Graaf, Partner von Rem Koolhaas im Office for MetropolitanArchitecture (OMA) in Rotterdam, und Christine Thalgott in München.Außerdem bei "ttt":"Capital City" - Spektakuläre Fotos, Bilder aus den Städten derWelt: "ttt" besucht den spanischen Fotografen Carlos Hernández inseiner Heimatstadt Barcelona."Die Tyrannei des Schmetterlings" - Frank SchätzingsScience-Fiction-Roman über das Leben nach der digitalen Revolution:"ttt" spricht mit dem Erfolgsautor Schätzing über die Chancen undGefahren Künstlicher Intelligenz und das gesellschaftlicheZukunftsmodell, für das er brennt, nachdem er die technologischenEntwicklungen der Welt zu Ende und auf die Spitze getrieben hat.Sting und Shaggy - Über die Liebe zum Reggae und die Welt in derKrise: "ttt" hat Sting bei einem Konzert in Köln getroffen und mitihm über Reggae, seine Zusammenarbeit mit Shaggy, aber auch über dieaktuelle Weltlage gesprochen: Über seine musikalische Zusammenarbeitmit syrischen Flüchtlingen, ein denkwürdiges Abendessen mit demDiktator Baschar al-Assad und die Gründe, warum er sich als Musikerfür Wohltätigkeits-Projekte engagiert.Moderation: Max MoorRedaktion: Edith Lange und Tanja Küchle (hr)Im Internet unter www.DasErste.de/tttPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell