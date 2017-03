"ttt - titel thesen temperamente" (hr) am Sonntag, 5. März 2017, um 23:05 Uhr

München (ots) - Die Superreichen an der Macht - Trumps Milliardäreauf dem Siegeszug? "ttt" mit Niklas Maak und seinem Buch "Atlas derseltsamen Häuser und ihrer Bewohner" unterwegs in New YorkEin Stimmungsbericht aus New York: "ttt" trifft den Schriftstellerund Journalisten Niklas Maak vor den Trump Towers, an der Wall Streetund in der New Yorker Kunstszene. Maak beobachtet die aktuellenEntwicklungen in den USA, in denen die Demokratie gerade von einergewählten Regierung abgeschafft werden soll. Wie reagiert dieKulturszene? Geschockt und resigniert? Oder stehen wir am Anfangeiner großen Bewegung für die Demokratie? Vor ein paar Wochen hatDonald Trump den Präsidenten der Investmentbank Goldman Sachs zuseinem ersten Wirtschaftsberater gemacht. Die Wall Street soll erneutdereguliert werden. Der große Finanzcrash von 2008 mitMilliarden-Bankenrettungen durch Steuergelder und mit Hunderttausendobdachlosen Amerikanern scheint vergessen. In seinem aktuellen Buch"Atlas der seltsamen Häuser und ihrer Bewohner" beschäftigt sich Maakmit einem der größten Spekulanten und Finanzmarktbetrüger, MarcDreier. Maak gelingt damit eine brillante Analyse einer durchderegulierte Finanzmärkte verrückt gewordenen Welt - und eine Parabelzur aktuellen Lage."ttt" fragt Niklas Maak danach, was passiert, wenn die Kunstszenees sich mit dem Geld der Superreichen bequem macht.Außerdem bei "ttt":Dramatisches Szenario: Frankreich entscheidet über die ZukunftEuropas - Mittendrin: Karine Tuil und ihr Gesellschaftsroman "DieZeit der Ruhelosen" In Frankreich wird über unsere Zukunftentschieden. Gewinnen Marine Le Pen und der Front National die Wahlenam 23. April, droht Europa zu zerbrechen. "ttt" trifft Karine Tuil inParis und unterhält sich mit ihr darüber, wie es aussieht inFrankreich und ob Emmanuel Macron, der einen fortschrittlichen,proeuropäischen Wahlkampf macht, mehr ist als nur einHoffnungsschimmer.Europa und die Zukunft der Demokratie: Ein Debattenbeitrag mitAxel Honneth, Peter Bofinger, Ulrike Guérot und Daniel Cohn-Benditzur Zukunft der Europäischen Idee Utopie oder Dystopie? Gelingt einneuer Aufbruch in ein demokratisches Europa, oder passiert derAbsturz in vorgestrigen Nationalismus? Schaffen es dieRechtspopulisten Europas, unsere Demokratien in die Vergangenheit zubefördern? "ttt" spricht mit Honneth, Bofinger, Guérot undCohn-Bendit."Musik findet niemals im Vakuum statt": Warum sich der StarpianistIgor Levit für Europa einsetzt "ttt" hat Levit, der seit knapp einemJahr in Berlin wohnt, getroffen und mit ihm über seine Liebe zurMusik und sein Engagement für Europa gesprochen."Moonlight" hat den Oscar für den besten Film gewonnen: Ein"schwarzer" Film - schwarzer Regisseur, schwarze Schauspieler,schwarzes Milieu - über Rassismus made in USA "ttt" hat mit"Moonlight"-Regisseur Barry Jenkins gesprochen und denKulturwissenschaftler Khary Polk gefragt, wie eine Gesellschaft dafürsorgt, dass männliche Afroamerikaner sich nur als stark undgefährlich präsentieren können - und was das mit dem allgegenwärtigenRassismus des Landes zu tun hat.Moderation: Max MoorRedaktion: Gitta Severloh und Edith Lange (hr)Im Internet unter www.DasErste.de/tttPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFotos unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell