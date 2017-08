"ttt - titel thesen temperamente" (hr) am Sonntag, 3. September 2017, um 23:10 Uhr

München (ots) - Kompromisslos für Gerechtigkeit: Arundhati Roy"ttt" im Gespräch mit Indiens wichtigster SchriftstellerinSchon mit ihrem ersten Buch, "Der Gott der kleinen Dinge", schriebsich Arundhati Roy in den Olymp der bedeutendsten Schriftstellerweltweit. 20 Jahre hat sie ihre Fans seitdem auf den zweiten Romanwarten lassen. Nun ist es so weit: "Das Ministerium des äußerstenGlücks" ist gerade erschienen und wurde schon jetzt zuminternationalen Bestseller mit Übersetzungen in mehr als 20 Sprachen- und einer Nominierung für den Booker Preis. Schonungslos legtArundhati Roy darin den Finger in die Wunden der indischenGesellschaft: Gewalt gegen Frauen und religiöse Minderheiten,Landraub und militärische Großmannssucht. Sie nimmt den Leser mit aufeinen Parforceritt durch die indische Geschichte der letzten 20Jahre. Es ist ein düsterer Roman geworden, genauso düster, wie siedas Land sieht: "In den 70 Jahren seit der Unabhängigkeit gab eskeinen Tag, an dem die Armee nicht gegen die eigenen Bürger oderunsere Nachbarländer gekämpft hätte", sagt Roy. Das neue indischeSelbstbewusstsein und der Hindu-Nationalismus von RegierungschefNarendra Modi erinnern sie an den europäischen Faschismus der 30erJahre. In ihrer Heimat wird sie jetzt als Staatsfeindin beschimpft.Dabei bleibt sich Arundhati Roy mit ihrem Roman selbst treu. ZehnJahre lang hat sie an diesem provokanten Buch gearbeitet, parallel zuihrem direkten - oft lautstarken - politischen Engagement. "Als Frauwird man immer gleich als hysterisch bezeichnet, wenn man sich füretwas engagiert", sagt sie. Das kümmere sie nicht. Denn sie kenne"keinen anderen Schriftsteller in Indien, der von so vielen Menschenumarmt wird. Das gibt mir Kraft". Trotz oder gerade wegen allerKritik: Arundhati Roy liebt ihr Land, und das vermittelt auch ihrRoman."ttt" hat Indiens wichtigste Schriftstellerin in der Altstadt vonDelhi getroffen.Außerdem bei "ttt":"The End of Meat" - Ein aufrüttelnder Dokumentarfilm über dieFolgen des Fleischkonsums: "ttt" trifft Regisseur Marc Pierschel, derals Trendsetter seit 15 Jahren auf alle Fleischprodukte verzichtetund den heute niemand mehr für einen esoterischen Spinner hält.The Circle" - Der prophetische Science-Fiction-Thriller von DaveEggers über die "smarte Diktatur" kommt ins Kino: "ttt" geht derFrage nach, wie viel Realität die Science-Fiction-Geschichte schonheute abbildet, und unterhält sich mit demInternet-Governance-Professor Wolfgang Kleinwächter darüber, wie mandieser dystopischen Vision entkommen kann.Zeit für gesellschaftliche Zukunftsentwürfe! - Ein Zwischenruf vonRichard David Precht: "ttt" hat den Philosophen in Düsseldorfgetroffen. Er will den angstgesteuerten Dystopien unserer Zeit etwasentgegen setzen, den Horrorszenarien, die Wirklichkeit werdenkönnten, wenn ihnen nichts entgegen gesetzt wird.Der Bilderjäger - Wie der Fotograf Stefan Draschan Beute im Museummacht: "ttt" geht mit Draschan in Berlin auf Fotobeutefeldzug fürseine fotografische Trophäensammlung "People matching Artworks".Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Gitta Severloh und Edith Lange (hr)Pressekontakt:Redaktion: Gitta Severloh und Edith Lange (hr)Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell