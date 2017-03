"ttt - titel thesen temperamente" (hr) am Sonntag, 2. April 2017, um 23:05 Uhr

München (ots) - "ttt": Armut als FamilientraditionDie Autobiografie von J.D. Vance "Hillbilly Elegie" erschüttertdie USASein enormer Erfolg ist statistisch gesehen unwahrscheinlich. Dennder Investmentbanker und Bestsellerautor J.D. Vance wuchs inMiddletown, Ohio, in einem Milieu auf, das - für diese Gegend typisch- von Armut, Gewalt und Drogen geprägt ist. Vance entstammt derweißen amerikanischen Arbeiter- und Unterschicht, die vonAußenstehenden oft abfällig als "weißer Müll" bezeichnet wird. Vanceist diesem Milieu entkommen, hat an der renommierten Yale Law SchoolJura studiert und jetzt das "Buch zur Stunde" geschrieben. In seinerAutobiografie "Hillbilly Elegie - Die Geschichte meiner Familie undeiner Gesellschaft in der Krise", die jetzt auch in Deutschlanderscheint, beschreibt Vance so einfühlsam und scharfsichtig wie keinanderer die Misere einer ganzen Bevölkerungsschicht. "VieleAmerikaner nennen sie Hillbillys, Rednecks oder White Trash. Ichnenne sie Nachbarn, Freunde und Verwandte", sagt Vance - und trifftdamit ins Herz. "Hillbilly Elegie" belegt in den USA seit Monaten dieSpitzenplätze der Bestsellerlisten. Anhand seiner eigenenFamiliengeschichte - der Großvater Alkoholiker, die Großmuttergewalttätig, die Mutter drogenabhängig - zeigt der Schriftstellerauf, warum es für die "Hillbillys", die sich abgehängt fühlen vomRest der Gesellschaft, trotzdem logisch war, ausgerechnet demprivilegierten Milliardär aus New York, Donald Trump, ihre Stimme zugeben. Und Vance warnt: Wenn Amerika das "Hillbilly-Problem" nichtlöse, werde "das ganze Land den Bach runtergehen"."ttt" trifft J.D. Vance und besucht das inzwischen zu traurigerBerühmtheit gelangte Middletown in Ohio.Außerdem bei "ttt":Die Holocaust-Lüge vor Gericht - Mick Jacksons Film "Verleugnung"erzählt die wahre Geschichte eines weltbewegenden Prozesses: "ttt"trifft die amerikanische Historikerin Deborah Lipstadt, die durchdiesen legendären Prozess ein Zeichen setzte, und befragt dieSchriftstellerin und damalige Prozessbeobachterin Eva Menasse.Wurm trifft Spitzweg - Ein Wiener Gipfeltreffen kritischerKunst-Giganten: "ttt" trifft den österreichischen Bildhauer ErwinWurm in der Wiener Ausstellung in der er Carl Spitzweg seine eigenenWerke entgegenstellt - als Kommentar, als Dialog mit dem Künstler,der zu Unrecht als Idyllen-Maler gilt.Haydns "Schöpfung" als spektakuläres Musiktheater - inszeniert vomkatalanischen Theaterkollektiv La Fura dels Baus: "ttt" hat mitRegisseur Carlus Padrissa und Musikdirektorin Laurence Equilbeygesprochen über ihre Freude, eine wilde und doch feierlicheInszenierung auf die Bühne gebracht zu haben.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Gitta Severloh und Christine Romann (hr)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFotos unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell