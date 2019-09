"ttt - titel thesen temperamente" (hr) am Sonntag, 15. September 2019, um 23:05 Uhr

München (ots) - Die geplanten Themen:"ttt": Hongkong - eine untergehende Insel der Demokratie? Seitvier Monaten reißen die Proteste nicht ab, die Hongkonger gehen aufdie Straße, Woche für Woche. Zehntausende, Hunderttausende, manchmalMillionen. Eine enorme Energie liegt in der Stadt, eindrucksvollerund überwältigender hat noch keine Gesellschaft den Willen ihrerZivilbevölkerung demonstriert. Zur nächsten angekündigtenGroßdemonstration am 15. September werden zwei Millionen Menschenerwartet. Getragen wird der Protest von der jungen GenerationHongkongs, klug, vernetzt, schwarmintelligent und schwarmkreativ. DasGesetz, das die Proteste ausgelöst hatte - es sollte die Auslieferungbeschuldigter Hongkonger an China erlauben -, wurde von derHongkonger Regierungschefin Carrie Lam komplett zurückgenommen. Aberdie Proteste gehen weiter. "Fünf Forderungen - nicht eine weniger",schallt es durch die Straßen der Stadt. Die Demokratiebewegungvertritt diese Forderungen mit großer Unerbittlichkeit. Die Regierungsoll zurücktreten, freie Wahlen sollen gesetzlich verankert unddurchgeführt werden, die Polizeigewalt soll unabhängig untersuchtwerden, die Behörden sollen aufhören, die Proteste als Krawalle zubezeichnen, und die inzwischen mehr als 1.000 festgenommenenDemonstranten frei lassen. Einen Dialog mit der Regierung lehnen dieDemonstranten bis zur Erfüllung ihrer Forderungen ab. Tatsächlicheskaliert die Gewalt. Wenn es Abend wird, marschiert in Hongkong die"Riot-Police" auf, und der militante Teil der Demonstranten liefertsich heftige Straßenschlachten mit ihr, nicht ohne Verständnis vielerHongkonger Bürger. "Wenn sie hart zu uns sind, sind wir hart mitihnen", sagt uns einer der informellen Sprecher der Demonstranten,Isaac Cheng Ka Long. Er gehört zu der ersten Generation der großenHongkonger Mittelschicht, die für sich keine Zukunft mehr sieht."ttt - titel, thesen, temperamente" war in Hongkong, um mitAktivisten, Künstlern und Beobachtern über die Proteste zu sprechen.Worum geht es den Demonstranten? Welche Rolle spielen dabei Kunst undKultur? Ist ein gewalttätiger Ausgang unvermeidlich, oder ist einKompromiss mit der chinesischen Regierung vielleicht doch nochmöglich? Die Sendung kommt am Sonntag, 15. September, vom HessischenRundfunk (hr) und ist um 23.05 Uhr im Ersten zu sehen; es moderiertMax Moor.Außerdem bei "ttt":Warum es so viel cooler ist, nicht rechts zu sein - Felix Kummerrappt über sein Leben in Chemnitz: "ttt" trifft den Musiker undSänger der Band Kraftklub in Chemnitz, das derzeit wie ein Schauplatzder großen gesellschaftlichen Fragen wirkt: Wie wollen wir in Zukunftleben? Für welche Werte lohnt es sich zu kämpfen? Und: Welche Musikwollen wir dabei eigentlich hören?Warum agieren alle so hilflos gegenüber rechtspopulistischenParteien wie der AfD? - "Schluss mit der Geduld" fordert derAktionskünstler Philipp Ruch in seinem neuen Buch: "ttt" unterhältsich mit dem Soziologen Matthias Quent und dem Künstler selbst überdessen "Anleitung für kompromisslose Demokraten", so der Untertitelvon "Schluss mit der Geduld. Jeder kann etwas bewirken"."Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen" - Ulrike Herrmann räumt aufmit Mythen: "ttt" ist mit Herrmann in der Bankenmetropole Frankfurtunterwegs. Im Gespräch erklärt sie, warum wir nicht mal stolz daraufsein können, dass wir Exportweltmeister sind.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Edith Lange und David Gern (hr)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell