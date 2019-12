"ttt - titel, thesen, temperamente" (hr) am Sonntag, 15. Dezember 2019, um 23:35 Uhr

München (ots) -Die geplanten Themen:"Morgen ist da""ttt" über Navid Kermani, die Kraft der Rede und seinen Blick aufDeutschlandEs ist schon eine besondere Gabe, die er hat. Wenn Navid Kermani überden Zustand der Welt, die Grundfesten unserer Demokratie, dieFlüchtlingsfrage oder auch nur über seine große Begeisterung für den1. FC Köln spricht, dann gelingt ihm etwas Beeindruckendes: eineIntensität im Denken, die berührt, die oft auch moralische Fragenaufwirft, ungewöhnliche Verknüpfungen schafft und Denkanstößeliefert. Kermani ist wohl das, was man einen "öffentlichenIntellektuellen" nennt, jemand, der sich in Debatten zu Wort meldet,noch lieber aber mit seinen Texten selbst welche anstößt, wie im Jahr2014 nach seiner großen Rede zum 65. Jahrestag des deutschenGrundgesetzes im Bundestag. Auf keinen Fall wollte er - ein deutscherSchriftsteller und Journalist mit iranischen Wurzeln, ein gläubigerMuslim und habilitierter Orientalist - eine, wie er sagt,"kriecherische" Rede auf die Verfassung halten. Aber es war ihm eingroßes Anliegen, diesen besonderen, grundlegenden Text auch besonderszu würdigen. Und so hielt Kermani eine Rede, in der er weit über dieVerfassung hinausgeht, in der er beginnt, über Deutschlandnachzudenken, als "eine Nation, die über ihre Geschichte verzweifelt"und zugleich am eigenen Versagen gereift ist; er kommt zum KniefallWilly Brandts und Brandts großem Satz "Ein guter Deutscher kann keinNationalist sein", um dann die Brücke zu Europa zu schlagen, in demDeutschland "zu sich selbst" heimkehre - und verbindet damitgleichsam einen Appell für das Menschenrecht auf politisches Asyl.Eine Rede, die den CSU-Abgeordneten und stellvertretendenFraktionschef Georg Nüßlein den Saal verlassen ließ und noch tagelangdie Zeitungen beschäftigte. Eine Rede, die sich auch dadurchauszeichnete, dass sie einen Blick auf Deutschland warf, wie es wohlnur ein Mensch wie Kermani kann, dessen Eltern als Einwanderer ausdem Iran vor mehr als 60 Jahren hierher kamen. Sein neues Buch"Morgen ist da" umfasst seine großen Reden der vergangenen 20 Jahreund liest sich wie ein politisch-moralisches Protokoll entlang derLebensnerven unserer Gesellschaft. Freiheit, Pluralität, Frieden -Kermani berührt darin alles, was wichtig ist."ttt" trifft Navid Kermani in seiner Heimatstadt Köln und spricht mitihm - anknüpfend an seine wichtigsten Reden - über den Zustand derRepublik und der Weltenlage kurz vor Weihnachten.Außerdem bei "ttt":- John Burnside - Über Liebe, Magie und den Fluch des Brexits: "ttt"trifft Burnside kurz vor der UK-Wahl in Schottland, wo er über seinenneuesten Roman "Über Liebe und Magie" spricht, die UnabhängigkeitSchottlands von Großbritannien abwägt und den allumfassenden Einflussder Politik, der selbst bis in Liebesbeziehungen reicht.- "Fuck the government and fuck Boris!" - Wie der Rapper Stormzy diebritische Jugend politisiert: "ttt" unterhält sich mit Stormzy inseiner Heimatstadt London über sein neues Album "Heavy Is The Head".- "Fiktion Kongo" - Vorurteile und Folgen auf beiden Seiten derKolonisation:Im Museum Rietberg in Zürich spricht "ttt" mit kongolesischenKünstlern wie Sinzo Aanza, David Shongo und Fiona Bobo über dasLeben, die Kunst und das koloniale Erbe im Kongo.Moderation: Max MoorRedaktion: Nora Binder, Christian Sprenger (hr)Im Internet unter www.DasErste.de/tttPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4466741OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell