"ttt - titel, thesen, temperamente" (hr) am Sonntag, 14. Juli 2019, um 0:00 Uhr

München (ots) - Die Themen:Demokratisch gewählt - aber Feinde der Demokratie "ttt" fragt: MitRechten reden? Wie soll die Demokratie mit denen umgehen, die siezerstören wollen? Immer wieder geraten Demokraten inArgumentationsnot, wenn es um die Diskussion mit Vertretern der neuenrechten Bewegungen oder der AfD geht. Schließlich ist ihre Parteidemokratisch gewählt, sitzt in den Parlamenten unserer Demokratie undist dadurch zunächst legitimiert. Aber auch Faschisten lassen undließen sich in demokratische Parlamente wählen. Legitim sind siedeshalb noch lange nicht, wenn es zu ihren ausdrücklichen Zielengehört, die Institutionen des demokratischen Rechtsstaates zuzerstören. Wie also gehen die Freunde der Freiheit mit den Feindender Freiheit um? Jürgen Habermas, gerade anlässlich seines 90.Geburtstages geehrt, sagt dazu: Man solle diese Art von "besorgtenBürgern", statt um sie herumzutanzen, kurz und trocken als das abtun,was sie sind - der Saatboden für einen neuen Faschismus." Es kannnicht sein, dass es den Bürgern und Politikern demokratischerParteien zugemutet wird, herauszufinden, wer in der AfD noch einDemokrat, wer Rassist, wer Faschist, wer Judenhasser ist und dieSäulen unserer Gesellschaft einreißen will."ttt - titel, thesen, temperamente" trifft denPolitikwissenschaftler Christoph Butterwegge, den Publizisten undAnwalt Michel Friedman und den Soziologen Wilhelm Heitmeyer.Außerdem bei "ttt":Wie lebt es sich in Teheran? Trumps Bombendrohungen oder: sehendenAuges ins DesasterPoesie - Musik - Protest: Kate TempestDer Kunststar Ólafur Eliasson und seine atemberaubende neueAusstellung in London - Warum seine Kunst Gegensätze überwinden kannund begeistertModeration: Max MoorRedaktion: Edith Lange und Nora Binder (hr)Im Internet unter www.DasErste.de/ttt