"ttt - titel thesen temperamente" (hr) am Sonntag, 11. November 2018, um 23:05 Uhr

München (ots) - Die geplanten Themen:Soziale Ungleichheit als Gefahr für die demokratische Gesellschaft"ttt" zur ARD-Themenwoche GerechtigkeitDie deutsche Konjunktur läuft gut: Die Wirtschaft brummt, dieArbeitslosigkeit ist auf einem neuen Tiefstand angekommen, und dieAnzahl der Milliardäre nimmt stetig zu. Nicht nur den Superreichengeht es gut, auch die Mehrheit der Deutschen ist lautVermögensbarometer zufrieden mit ihrer finanziellen Situation.Dennoch fühlen sich hierzulande viele Menschen vom Abstieg bedroht,und das zu Recht. Denn genauer betrachtet profitiert vom wachsendenWohlstand nur ein Teil der Bevölkerung, der andere lebt in zunehmendprekären Verhältnissen. Auch das wird durch Zahlen belegt. Die Scherezwischen Reich und Arm wird größer. Doch wie kann es sein, dass dieseKluft immer weiter auseinander driftet, ohne als fortwährenderSkandal zu gelten? Müsste die Bekämpfung der sozialen Ungleichheitnicht das gesellschaftliche Thema der Stunde sein und ganz oben aufder Agenda aller politischen Parteien stehen? Soziale Ungleichheitist gemacht, sogar gewollt. War man sich in der alten Bundesrepubliknach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges und derWeltwirtschaftskrise einig, dass es einen starken Sozialstaatbraucht, so hat die Politik seit den 80er Jahren - unter dem Einflussentsprechender Lobbygruppen - daran gearbeitet, den einstmals sostolzen Sozialstaat nach und nach abzubauen und die Wirtschaft zuderegulieren. Ende der 70er Jahre war die bisher größte sozialeGleichheit im Land erreicht, belegen die Statistiken, seitdem driftetdie Gesellschaft mit zunehmender Geschwindigkeit auseinander. Das hatKonsequenzen für die Solidarität und den sozialen Frieden. Laufen wirGefahr, die Grundpfeiler einer offenen und demokratischenGesellschaft einzureißen?Warum die soziale Ungleichheit die wahre Mutter aller Problemeist, und warum sich die Politik trotzdem nicht an sie heranwagt,darüber hat "ttt" mit dem Politologen Christoph Butterwegge, derSoziologin Cornelia Koppetsch und dem Philosophen Joseph Voglgesprochen.Außerdem bei "ttt":Bilder, die man nicht vergisst - Véronique de Viguerie,Kriegsfotografin aus Überzeugung: "ttt" hat mit der Fotografin überdie Menschen gesprochen, die in Krisengebieten jeden Tag umsÜberleben kämpfen, und darüber, warum sie selbst immer wieder andiese Orte zurückkehrt.Antisemitismus hier und heute - Die Historikerin Deborah Lipstadtüber den Anschlag von Pittsburgh: "ttt" hat Deborah Lipstadt in NewYork getroffen und mit ihr über den Anschlag in Pittsburgh und ihrBuch "Der neue Antisemitismus" gesprochen.Mit Straßenmusik zum Erfolg - Die Singer-Songwriterin Alice PhoebeLou: "ttt" hat mit Alice Phoebe Lou darüber gesprochen, wie sie inBerlin erwachsen geworden ist. Und wie sie sich dagegen wehrt, sichvon der Musikindustrie instrumentalisieren zu lassen."Reise nach Jerusalem" - Eine filmische Metapher zur modernenArbeitswelt: "ttt" hat Regisseurin Lucia Chiarla in Berlin getroffenund ist mit ihr der Frage nachgegangen, wie sich Menschen fühlen, dieihre Arbeit verlieren, die sich nichts mehr leisten können, die jedenEuro zwei Mal umdrehen müssen.Moderation: Max MoorRedaktion: Wero Lisakowski und Christine Romann (hr).Im Internet unter www.DasErste.de/tttPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell