"ttt - titel thesen temperamente" (WDR) am Sonntag, 7. April 2019, um 23:05 Uhr

München (ots) - Die geplanten Themen:Energie, Mut und langer Atem - Kinder für den Klimaschutz Seitfast neun Monaten streikt Greta Thunberg für das Klima. Doch wie gehtes mit "Fridays for Future" weiter? "ttt" hat mit zwei jungenUmweltaktivisten gesprochen, die als "Klima-Kids" begannen und heuteprominente Umweltschützer sind.Politischer Chic - Die Ausstellung "Contemporary Muslim Fashions"in Frankfurt Schon lange nicht mehr hat eine Ausstellung für so vielWirbel gesorgt wie "Contemporary Muslim Fashions" in Frankfurt.Kritik kommt von liberalen Musliminnen und Feministinnen, aber auchaus der rechtsradikalen Ecke.Stilbildend - Die Londoner Fotografenlegende David Bailey Bekanntgeworden ist er als Chronist des Swinging London in den 60er Jahren:David Bailey, einer der berühmtesten Porträtfotografen der Welt.Jetzt erscheint eine Sonderedition seiner Porträts und Reportagefotosin Übergröße.Vincent van Gogh: Zwischen Genie und Wahnsinn Julian SchnabelsFilmbiografie Vincent van Gogh gehört zu den bedeutendsten Malern derModerne. Über seine letzten Lebensmonate im französischen Arles hatJulian Schnabel einen Film gedreht. Es ist eine außergewöhnlicheAnnäherung an einen außergewöhnlichen Künstler.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Klaus Reimann (WDR)