"ttt - titel thesen temperamente" (WDR) am Sonntag, 3. Mai 2020, um 23:05 Uhr (FOTO)

München (ots) - Die geplanten Themen:Helden wie wirHeroen in der Corona-KriseMit Technologie aus der Krise? Weichenstellungen für die ZukunftKinder des KriegesErinnerungen an das Ende des Zweiten WeltkriegesMeister des LichtsStefan Forsters Bilder aus einer "heilen" WeltSet My Heart on FireDer queere Popstar Perfume Genius vertont die LiebeIm Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Susanne Schettler (WDR)