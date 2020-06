"ttt - titel thesen temperamente" (WDR) am Sonntag, 28. Juni 2020, um 23:35 Uhr (FOTO)

München (ots) - Die geplanten Themen:Die Pandemie im SchlachthofEthische Aspekte zu Tierwohl, Fleischkonsum und Naturschutz26.000 Schweine am Tag"Regeln am Band" zeigt das Leben von ArbeitsmigrantenWie Corona Feindbilder befeuertÜber Verschwörungstheorien und Antisemitismus"The Bad and the Beautiful" Starmodels erinnern sich an den Fotografen Helmut NewtonGlitzer-Pop aus KalifornienDie Drei-Schwestern-Band HAIM als "Women in Music"Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Susanne Schettler (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4634393OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell