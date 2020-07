"ttt - titel thesen temperamente"(WDR) am Sonntag, 26. Juli 2020, um 23:35 Uhr im Ersten (FOTO)

München (ots) - Die geplanten Themen:Moralischer FortschrittDer Philosoph Markus Gabriel weist einen Weg aus dunklen Zeiten"Die Elenden" Wie Armut und Ungleichheit den sozialen Zusammenhalt gefährdenMit Mode das Leben feiernTariq Zaidis seelenvolle Fotos von den "Sapeurs" im KongoThe World on FireEine filmische Anklage gegen Alltagsrassismus in den USAFlashmob für MozartDie Weltklasse-Hornistin Sarah Willis in KubaIm Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Susanne Schettler (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/4660393OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell