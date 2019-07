"ttt - titel thesen temperamente" (WDR) am Sonntag, 21. Juli 2019, um 23:35 Uhr

München (ots) - Die geplanten Themen:Wem gehört der Mond? Ben Moore ist Astrophysiker an derUniversität Zürich und Experte für den Mond. 50 Jahre nach der erstenMondlandung präsentiert er neue Erkenntnisse und erzählt von derkulturgeschichtlichen und mythologischen Bedeutung des Mondes.Face_It! Gesichtserkennung ist der neue Fingerabdruck. In seinemDokumentarfilm "Face_It!" erzählt der Regisseur undVideopionier Gerd Conradt von der Codierung des Gesichts, das wie einSiegel Zugang zur Persönlichkeit eines Menschen verschafft.Extrem nah und unglaublich intensivKaum jemand hat uns Menschen so schamlos und dabei gleichzeitighumor- und liebevoll den Spiegel vorgehalten wie der britischeFotograf Martin Parr. Das NRW-Forum Düsseldorf zeigt die bisherumfangreichste Retrospektive seines Werkes."Scheize - Liebe - Sehnsucht" Ragnar Kjartansson ist einer derinteressantesten und vielschichtigsten Gegenwarts-künstler. In seinemWerk lässt er bildende Kunst, Literatur, Musik und Schauspielverschmelzen. Das Kunstmuseum Stuttgart widmet ihm eineÜberblicksschauLandraub auf TürkischDie Künstlerin Julia Lazarus porträtiert den Widerstand im NordenIstanbuls. In diesem Sommer ist die Berliner Künstlerin Julia Lazarusin der deutschen Kulturakademie Tarabya in Istanbul zu Gast. Fürihren aktuellen Dokumentarfilm begleitet sie eine Gruppe vonAktivisten, die gegen die gigantischen Bauprojekte im Norden derStadt protestieren.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Evelyn FischerRedaktion: Klaus Reimann (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner,Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell