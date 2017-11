"ttt - titel thesen temperamente" (NDR) am Sonntag, 5. November 2017, 23:35 Uhr

München (ots) - Geplante Themen:Düsteres Zukunftszenario - Der Sciene-Fiction-Film "Queda" ineiner Welt nach dem KlimawandelWas, wenn auch bei uns in Europa das Trinkwasser knapp wird, weilmit dem steigenden Meeresspiegel das Grundwasser versalzt und unsereStädte überfluten? Und was, wenn sich der Lauf der Geschichte dochverändern lässt? Fragen, die der düstere und beklemmende Spielfilm"Qeda" zu beantworten versucht. Angesiedelt in Kopenhagen 2095 istdie Stadt wüst und die Menschen sind im Überlebenskampf. EinSzenario, das bereits schon jetzt in manchen Teilen der Welt Realitätist. In dem Science-Fiction-Film lässt sich durch eine Zeitreisevielleicht eine Lösung des immer dringlicher werdenden Wasserproblemsfinden. Und in Bonn tagt am Montag die nächste Weltklimakonferenz -mit nur bedingt guter Aussicht auf einen Erfolg. "ttt" spricht vordem Beginn der Konferenz mit den Filmemachern über ihre Dystopie unddie Möglichkeit von Kunst.Bausünde oder die hohe Kunst der Architektur? - DieWiederentdeckung des BrutalismusSie sind einschüchternd groß, eckig, klotzig und ziemlichraumgreifend. Die Bauten des Architekturstils "Brutalismus"entstanden vor allem in den 60er und 70er Jahren und wirken bis heutefaszinierend radikal. Erst recht, weil inzwischen der Zahn der Zeitan ihnen nagt. Die jahrzehntelang als Bausünde geschmähteBetonarchitektur, die ihren Namen der französischen Bezeichnung"béton brut" - "roher Beton" verdankt, erlebt ein Comeback. Ihreneuen Fans sind jung, hip und lieben den rohen Beton, der sich gutauf Fotos macht und in sozialen Netzwerken wachsender Beliebtheiterfreut. Gerade rechtzeitig. Denn vielen Brutalismus-Bauten drohtweltweit der Abriss, wie jetzt eine Ausstellung im DeutschenArchitekturmuseum zeigt: "SOS Brutalismus" (ab 9. November). "ttt"ist auf der Suche nach dem Schönen im Schweren, der Kunst im Klotzund der Frage: Warum wird gerade jetzt das "Brutale" wiederentdeckt?Ein Mann zwischen drei Frauen - Joachim Meyerhoff und seinneuestes Buch2007 wurde er zum Schauspieler des Jahres gewählt. Nun erneut.Joachim Meyerhoff kann aber nicht nur spielen. Er schreibt auch. Unddas ebenso erfolgreich. Über 1,3 Millionen Exemplare hat er bislangverkauft, in denen er eigentlich nichts weiter tut, als über seinLeben zu schreiben. Und so hat er in seinen drei bisherigen Büchernunter anderem erzählt, wie er zwischen Hunderten von körperlich undgeistig Behinderten als jüngster Sohn des Direktors einer Kinder- undJugendpsychiatrie aufwuchs, vom plötzlichen Tod seines älterenBruders und von seinen Anfängen an der Schauspielschule. In seinemneusten Buch "Die Zweisamkeit der Einzelgänger" geht es um die Liebe.Doch nicht um die Liebe zu einer Frau, sondern die zu drei Frauen.Gleichzeitig. Wie hat er das allein logistisch gemeistert, was hatihn an den drei Frauen jeweils fasziniert und wie geht das am Endeaus? Nicht gut - so viel kann verraten werden. "ttt" schlendert mitJoachim Meyerhoff über den Prater in Wien und lässt ihn die dreiLieben Revue passieren.Die grausame Welt einer indischen Textilfabrik -- DerDokumentarfilm "Machines"Schmutzige Gänge, gewaltige Maschinen, dunkle Hallen. Lärm undGestank. Man denkt fast, man sei in einer anderen Welt oder zumindestin einer früheren Zeit. Dabei zeigt der Dokumentarfilm "Machines"(Kinostart: 9. November) die Arbeit in einer indischen Textilfabrikim 21. Jahrhundert. Regisseur Rahul Jain ist selbst Enkel einesFabrikbesitzers, war als Kind überwältigt von den gigantischenMaschinen. Heute will er die unwürdigen Verhältnisse zeigen, in denendie Arbeiter schuften müssen - und das für einen Hungerlohn. Menschenarbeiten über die Erschöpfung hinaus, Kinderarbeiter schlafen nebenden Maschinen ein, ungeschützt sind sie den Chemikalien ausgesetzt."ttt" stellt den eindrucksvollen und bedrückenden Film vor undspricht mit Regisseur Rahul Jain über die Arbeitsbedingungen inIndienVirtuos, sensibel und mit enormer Wucht - Der Cembalist JeanRondeauMal trägt er einen Wuschelkopf, mal scheinen ihm die Haare geradezu Berge zu stehen, dann wieder bindet er sich einen strengen Zopf.Dahinter steckt kein System, sondern die Frisur geht nach Lust undLaune. Auf jeden Fall scheint seine Energie noch in der letztenHaarspitze zu vibrieren, wenn er musiziert - und wie! Technischvirtuos, dabei sensibel und immer enthusiastisch. Jean Rondeau isteiner der führenden Cembalisten unserer Zeit, dabei gilt er mitseinen gerade mal 26 Jahren noch als Newcomer. Er tritt als Solistauf, macht viel Kammermusik - und spielt Jazz. Den allerdings nur aufdem Klavier! Und bevor er im November in Deutschland auf Tour geht,improvisiert Jean Rondeau für "ttt" - Barockmusik, und die nur amCembalo.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Edith Beßling, Christine Gerberding, Niels Grevsen,Melanie ThunAgnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel: 089/590023876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de