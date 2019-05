"ttt - titel thesen temperamente" (NDR) am Sonntag, 2. Juni 2019, um 23:05 Uhr

München (ots) - Die geplanten Themen:Jung gegen Alt - Haben sich die Generationen entfremdet? DieJugend wählt Grün, die CDU erreicht nur noch die Alten, die SPD fürihre Verhältnisse eigentlich gar niemanden mehr - so und ähnlichwurde die Europawahl zusammengefasst. Viele junge Wähler und Schülerfühlen sich von den alten Volksparteien nicht verstanden und prangernfehlende Zukunftsvisionen an. Auch beim Brexit oder der Trump-Wahlmachte sich schon eine deutliche politische Spaltung der Generationenbemerkbar. Während früher Konfrontationslinien zwischen Arm und Reichverliefen, scheinen sie heute zwischen Jung und Alt angesiedelt zusein. Viele Junge sehen ihre Zukunft durch Besitzstandwahrung undeiner Nach-mir-die-Sintflut-Haltung gefährdet. "ttt" spricht mitbeiden Seiten über Lehren aus der Europawahl, das Recht auf Zukunft,die Fehler der alten Volksparteien und die Zusammensetzungpolitischer Gremien.Gegen Mietenwahn und Verdrängung - Der Dokumentarfilm "Push" Ob inBerlin, in London oder in New York - die Mieten in den Metropolensteigen rasant. Diese Städte sind für Normalverdiener bald nicht mehrbezahlbar, so Leilani Farha. Die kanadische Rechtsanwältin istSonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für das GrundrechtWohnen. Sie bereist die ganze Welt und besucht Menschen, die ausihren Wohnungen verdrängt werden, die Opfer von immensenMieterhöhungen oder gar von illegalen Räumungen sind. Sie trifft sichmit Mietervereinen und Soziologen, Bürgermeistern und Journalisten.Denn das Menschenrecht auf angemessenes Wohnen ist bedroht:Internationale Konzerne, wie z.B. Blackstone, kaufen Immobilien imgroßen Stil auf, spekulieren damit ohne Rücksicht auf die Mieter.Wohnen wird zur Ware. Der Dokumentarfilm "Push" (Kinostart: 6. Juni)begleitet Leilani Farha bei ihrem Engagement. "ttt" trifft dieUN-Sonderberichterstatterin und Filmregisseur Fredrik Gertten. Siesind sich sicher: Wohnen ist eine der zentralen sozialen Frage des21. Jahrhunderts.Den Ungehörten eine Stimme geben - Elif Shafaks neuer Roman Wennes stimmt, dass im Moment des Todes das ganze Leben eines Menschen inSekundbruchteilen abläuft - dann hat Elif Shafak daraus ein ganzesBuch gemacht: "Unerhörte Stimmen". Darin rekapituliert dieProstituierte Leila ihr Leben, in dem das Glück flüchtig war, sieselbst Opfer von Gewalt gegen Frauen wurde und ihre große Liebe auspolitischen Gründen ermordet wird. Elif Shafak erzählt vom Leben inIstanbul am Rande der Gesellschaft, von Geflüchteten undAußenseitern. Und auch wenn das Buch in den sechziger und siebzigerJahren spielt, so erinnert doch vieles an die Situation in derheutigen Türkei. "ttt" trifft Elif Shafak in London, wo sie schonlange lebt, und spricht mit ihr über die Notwendigkeit, Menschen eineStimme zu geben, die sonst nicht gehört werden - in der Türkei undüberall.Musik voll Klang und Stille - Rebecca Saunders erhält den Ernstvon Siemens Musikpreis Ihre Musik ist vielschichtig und brachial,voller Energie und zugleich voller Stille: Rebecca Saunders gilt alseine der wichtigsten Komponistinnen unserer Gegenwart. Jetzt bekommtsie den "Ernst von Siemens Musikpreis" und steht damit in einer Reihemit Musikern wie Karlheinz Stockhausen oder György Ligeti, Herbertvon Karajan oder Anne-Sophie Mutter. Saunders lebt in Berlin und istProfessorin für Komposition in Hannover. Für sie bilden einzelneKlänge die Grundlage der Komposition, und dazu gehört auch die Art,wie ein Klang entsteht, die Stille davor und danach sowie dieGeräusche dabei. Deshalb schafft Saunders oft Kammermusik, denn dieArt, wie die Instrumente gespielt werden oder die Aufteilung derMusiker im Raum, sind Teile der Kompositionen. Gerade wurde bei denKunstfestspielen Herrenhausen in Hannover das Stück "Yes" aufgeführt,für das sie den Monolog der Molly Bloom aus "Ulysses" von James Joycezur Grundlage genommen hat. "ttt" besucht die Proben und trifft dieKomponistin zuhause in Berlin. Die Verleihung des "Ernst von SiemensMusikpreis" ist am 7. Juni in München.Fragile Meisterwerke für die Ewigkeit - Leonardo da Vinci in derHamburger Kunsthalle Sie sind zärtlich und von unnachahmlicherEleganz. Nur neun Zeichnungen von Leonardo da Vinci sind in ganzDeutschland erhalten, vier davon besitzt die Hamburger Kunsthalle.Zum 500. Todestag des Genies werden diese für zwei Wochen gezeigt -länger dürfen sie dem Licht nicht ausgesetzt werden. "ttt" begleitetdie Ausstellungsmacher bei der Vorbereitung der Ausstellung underklärt, was die Zeichnungen so einmalig und meisterhaft macht. Dasowohl frühe Zeichnungen als auch Alterswerke dabei sind, lässt sichaußerdem die künstlerische Entwicklung da Vincis ablesen und ganznebenbei einiges über sein Privatleben erfahren.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Edith Beßling, Christine Gerberding, Niels Grevsen,Thorsten Mack (NDR)Pressekontakt:Agnes Toellner,Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell