"ttt - titel thesen temperamente" (NDR) am Sonntag, 28. Oktober 2018, um 23:20 Uhr

München (ots) - Die geplanten Themen:Neuer Kulturkampf - Wie die AfD Kulturpolitik betreibt Lieber"deutsch-national" als "links-versifft": Kunst und Ästhetik sollennach dem Willen der AfD im Sinne einer positiven nationalenIdentitätsfindung instrumentalisiert werden. In den jeweiligen Wahl-und Grundsatzprogrammen dominieren Begriffe wie: "deutscheLeitkultur" und "Bewahrung von kultureller Identität". Systematischversucht die AfD, in ihrem Sinne Kulturpolitik zu machen:Vermeintlich politisch linke Kunst soll dabei möglichst verhindertwerden. So hinterfragt die Partei etwa die Zulässigkeit vonFördergeldern für Kunstprojekte, die sich gegen Rassismus einsetzen.Theater werden von AfD-Politikern verklagt, es wird ein Klima derVerunsicherung geschürt. "ttt" über den neuen Kampf um die Freiheitder Kunst.Von Hollywood nach Bollywood - Die #metoo-Debatte in Indien Es istgut ein Jahr her, dass die #metoo-Debatte in Hollywood begann - jetzthat sie auch Indien erreicht. Die Vorwürfe derBollywood-Schauspielerin Tanushree Dutta haben eine breite Diskussionausgelöst: weitere Frauen aus Filmgeschäft und Medien haben sich ihrangeschlossen und Männer wegen sexueller Belästigung angeklagt.Inzwischen ist ein Minister zurückgetreten, erste Regisseure wurdensanktioniert. Dabei hatte Dutta bereits vor zehn Jahren über sexuelleÜbergriffe berichtet, aber damals wollte das noch niemand hören.Indien ist ein patriarchales Land, Frauen werden benachteiligt, esgibt viele Vergewaltigungen. Wird die Debatte die Situation insgesamtverbessern - auch jenseits der Metropolen? "ttt" spricht mit Frauenin Indien über #metoo und die damit verbundenen Hoffnungen.Raubkunst in der DDR - Ein fast vergessenes Kapitel derKunstgeschichte Wenn bislang von Raubkunst die Rede war, ging esüberwiegend um Kunst- und Kulturgut, das jüdischen Besitzern von denNationalsozialisten gestohlen wurde. Wenig bekannt ist, dass in derDDR ganz ähnliche Taktiken angewandt wurden, um sich am Kunstbesitzder Bürger zu bereichern. Finanziell notorisch klamm, entzog dasDDR-Regime systematisch Kunst- und Kulturgut von Privatleuten -meistens bei der offiziell genehmigten Ausreise, um es wahlweisegegen Devisen zu verkaufen oder Lücken in Museumsbeständen zu füllen.So geschehen mit dem Nachlass des Dresdener Malers BernhardKretzschmar. "ttt" über ein fast vergessenes Kapitel derKunstgeschichte.Erste Liebe, Faschismus und Sigmund Freud - Die Verfilmung desBestsellers "Der Trafikant" Ein junger Mann kommt nach Wien, verliebtsich unglücklich und bekommt Beratung in Liebes- und Lebensfragen vomberühmten Sigmund Freud. Davon erzählt der Bestseller "Der Trafikant"von Robert Seethaler. Aber es geht vor allem um eine politischeDimension: Denn das Buch schildert, wie Österreich kurz vor demsogenannten Anschluss an das Dritte Reich 1938 zum Faschismus kippt.Andersdenkende und Juden werden drangsaliert und verfolgt, sie werdenverhaftet oder können gerade noch emigrieren. Jetzt hat derösterreichische Regisseur Nikolaus Leytner den Roman verfilmt - 80Jahre nach dem Anschluss und in Zeiten, in denen Rechte undNationalisten wieder in europäischen Parlamenten und auch Regierungenvertreten sind. "Der Trafikant" kommt am 1. November ins Kino, "ttt"spricht mit Nikolaus Leytner und Hauptdarsteller Simon Morzé.Led Zeppelin auf dem Akkordeon - Der Musiker Vincent PeiraniEigentlich wollte Vincent Peirani Schlagzeuger werden, aber seinVater zwang ihn, das Akkordeon-Spiel zu lernen. UnzähligeÜbungsstunden und ein paar Jahrzehnte später gehört Peirani zu denwichtigsten Akkordeonisten der Welt. Für seine sechs Alben, in denenWeltmusik, Jazz, Pop und Klassik mühelos zusammenfließen, hat derFranzose schon vier Jazz-Echos eingeheimst. Auf seiner neuen Platte"Living Being II - Night Walker" spielt er auf dem Akkordeon auchsolche Musik, die er eigentlich als Schlagzeuger machen wollte - u.a.die Led Zeppelin-Songs "Stairway to Heaven" und "Kashmir". Was kannein Schlagzeug, was ein Akkordeon nicht kann? Vincent Peirani beweistin "ttt", wie vielseitig sein Instrument ist.Moderation: Max MoorIm Internet unter www.DasErste.de/tttPressekontakt:Redaktion: Edith Beßling, Christine Gerberding, Niels Grevsen,Melanie Thun (NDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell