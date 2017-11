"ttt - titel thesen temperamente" (NDR) am Sonntag, 26. November 2017, um 23:05 Uhr

München (ots) - geplante Themen:Viele Verhandlungen, keine Regierung - Eine erste Bilanz deutscherIntellektueller Auch wenn es immer eine Option war, hatte es dochniemand so richtig für möglich gehalten: das Scheitern derSondierungsverhandlungen über eine Jamaika-Koalition. Nun kreist deröffentliche Diskurs um Begriffe wie Vertrauen, Prinzipientreue,politische Verantwortung, Individualinteressen und Allgemeinwohl. Eswerden die verbleibenden Optionen - Große Koalition,Minderheitenregierung oder auch Neuwahlen - von allen Seitenbeleuchtet und diskutiert. "ttt" hört sich unter Schriftstellern umund spricht unter anderem mit Wolf Biermann, Ingo Schulze, SibylleLewitscharoff und Hilal Sezgin über den Zustand der Berliner Republikzwischen Berliner Zirkeln, großen Egos und dem Rest des Landes.Das Schweigen brechen - "Internationaler Tag gegen Gewalt gegenFrauen" Er hat sie geschlagen. Immer wieder. Oft grundlos. Bis sie esendlich schaffte, von ihm wegzurennen - im wahrsten Sinne des Wortes.Über zwanzig Jahre danach treffen sie sich wieder, und vor laufenderKamera sprechen sie über das, was damals vorgefallen ist, begebensich gemeinsam auf Spurensuche in ihre Vergangenheit. Opfer und Tätergemeinsam. Ein mutiger Schritt von beiden. Herausgekommen ist einbemerkenswerter und eindrücklicher Dokumentarfilm: "A better man".Und so besonders die Geschichte von Attiya und Steve durch dieWiederbegegnung und ihre Veröffentlichung ist - so sehr ist sie keinEinzelfall, sondern in vielen Fällen schrecklicher Alltag: InDeutschland erlebt jede vierte Frau häusliche Gewalt, so die aktuelleStatistik des BKA. In Zeiten von #metoo und der öffentlichenDiskussion um sexuellen Missbrauch widmet sich "ttt" anlässlich desInternationalen Tages gegen Gewalt an Frauen dem nächsten langeverschwiegenen und tabuisierten Thema: häusliche Gewalt. "ttt"spricht mit betroffenen Frauen und der Filmemacherin von "A betterman".Die Menschenrechte auf dem Prüfstand - Diskussion im Europarat Sieumfasst 15 Artikel, sichert das Recht auf Freiheit und Sicherheit,auf Leben und das Verbot der Folter: die europäischeMenschenrechtskonvention. 1950 wurde sie in Rom unterzeichnet und1953 trat sie in Kraft. Sie garantiert den Schutz von Grund- undMenschenrechten für mehr als 800 Millionen Menschen in 47 Staaten.Dänemark hat seit dem 15. November den Vorsitz imEntscheidungsgremium des Europarats, dem Ministerkomitee. Eigentlichsoll der Europarat die Menschenrechte verteidigen. Kopenhagen hatsich das Gegenteil vorgenommen, will an den Menschenrechten rütteln.Was Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen an den Menschenrechtenstört? Dänemark werde durch sie gehindert, "zutiefst kriminelleAusländer auszuweisen". Gestartet wurde die Kampagne von derrechtspopulistischen Dänischen Volkspartei. "ttt" spricht mitPolitikern, dem dänischen Schriftsteller Carsten Jensen und demPräsidenten der Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte.Wenn der Vater mit dem Sohne - Ein Gesprächsbuch von Martin Walserund Jakob Augstein Der eine ist einer der bedeutendsten undumstrittensten Schriftsteller der Bundesrepublik, der andere einbekannter Journalist und Herausgeber: Martin Walser und JakobAugstein. Erst 2009 wurde öffentlich, dass sie Vater und Sohn sind,es war eine Sensation. Bis dahin galt Jakob als der Sohn von RudolfAugstein, seine Mutter ist die frühere Augstein-Ehefrau MariaCarlsson. Erst 2005 hatten sich Walser und Jakob Augstein persönlichkennengelernt, jetzt bringen sie ein gemeinsames Gesprächsbuchheraus: "Das Leben wortwörtlich". Darin erzählt Martin Walser von denwichtigsten Stationen seines Lebens: Die Jugend imNationalsozialismus, die ersten Erfolge als Schriftsteller, dasschwierige Verhältnis zu Marcel Reich-Ranicki und die umstritteneRede über Auschwitz in der Frankfurter Paulskirche. Es geht umSchreiben, Liebe, Politik, um Angst, Macht, Rechthaberei. Und am Endeauch um ihre besondere Geschichte als Vater und Sohn. Einlesenswertes Buch, "ttt" trifft Walser und Augstein zum gemeinsamenInterview.Musik unter Wasser - Ein ungewöhnliches Klangexperiment FünfAquarien, 10000 Liter Wasser - und darin: Musiker mit ihrenInstrumenten. Ein Klangexperiment, das Grenzen austestet. Vor allemdie der Musiker. Über zehn Jahre hat die dänische Band "BetweenMusic" an diesem Projekt gearbeitet, eine spezielle Gesangstechnikentwickelt, Musikinstrumente wasserfest gemacht. Bis zu anderthalbMinuten bleiben die Musiker unter Wasser, spielen, singen - oft auchbeides. Eine Performance, die verzaubert, fasziniert und das stilleElement Wasser zum Klingen bringt. "ttt" ist bei den Vorbereitungenfür ein Konzert mit dabei - und taucht ein in die wundersameKlangwelt von "Aquasonic".Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Evelyn Fischer Redaktion: Edith Beßling, ChristineGerberding, Niels Grevsen, Melanie Thun (NDR)