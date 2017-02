"ttt - titel thesen temperamente" (NDR) am Sonntag, 26. Februar 2017, um 23:35 Uhr

München (ots) - Die geplanten Themen:"Die letzten Männer von Aleppo" - Auf der Suche nachMenschlichkeit inmitten der Barbarei Als die Bomben fielen, Menschenverschüttet wurden, riskierten Freiwillige ihr Leben, um andere zuretten - die "Weißhelme" im syrischen Aleppo. Für die Dokumentation"Die letzten Männer von Aleppo" (Filmstart 16.3.) hat Regisseur FerasFayyad die Arbeit der freiwilligen Helfer zwei Jahre lang begleitet,sie bei ihrem Einsatz gegen die täglichen Bedrohungen in denzerstörten Straßen, aber auch beim Kampf gegen die eigenen Ängste undfür ein Stück Menschlichkeit und Hoffnung im Krisengebiet gefilmt.Für die "Weißhelme" war Flucht keine Option, ebenso wenig wie für den71jährigen Schriftsteller Niroz Malek. Er lebt nach wie vor inAleppo. Trotz allem. Und er schreibt davon, wie es ist, dort zu lebenin seinem neuen Buch "Der Spaziergänger von Aleppo". Niroz Malekwollte seine Freunde, seine Bücher, Bilder und Schallplatten nichtverlassen. Der Krieg ist noch nicht vorbei, auch wenn Syrien aus denNachrichten verschwunden ist. Malek beschreibt, wie er durch Aleppostreift, durch die Trümmer und Ruinen, Straßensperren umgeht, wie ereinmal vergeblich versuchte, einen Soldaten daran zu hindern, einenJungen mit Down-Syndrom zu erschießen, bloß weil das Kind nichterfasste, dass es stehenbleiben sollte. Neben all dem geschildertenElend ist dieses Buch gleichzeitig auch ein Zeugnis für die Kraft derKultur, die hilft, mitten in den Kriegsgräueln die menschliche Würdezu bewahren.Kluger Streifzug ins Milieu - Nora Bossong erkundet in "Rotlicht"die männliche Lust Ein Jahr lang hat Nora Bossong Orte erkundet, diemeist nur dem männlichen Blick vorbehalten sind: Bars mit TableDance, Sex Kinos. Sie war in Stundenhotels und Laufhäusern, in denenFrauen "Sexarbeiterinnen" und ausschließlich Dienstleistende sind,hat sich in Swinger- und Saunaclubs umgeschaut, eine Erotikmessebesucht. Ihre teilnehmende Beobachtung hat sie nun in einem klugenReportageband zusammengefasst: "Rotlicht" (Hanser). Darin reflektiertBossong nicht nur die jeweiligen Situationen, männliche (undweibliche) Sexualität, sondern beschreibt eine klare Machtstruktur -nicht nur im Rotlichtmilieu. "ttt" ist mit Nora Bossong auf derReeperbahn unterwegs und lässt sich von ihr das rein kommerzielleGeschäft mit Sexualität erklären - und was das mit unseremgesamtgesellschaftlichen Miteinander der Geschlechter zu tun hat.Sänger Ed Sheeran - Vom kleinen, rothaarigen Brillenträger zumWeltstar Anfang März kommt das neue, dritte Album "Divide" desSängers und Songwriters Ed Sheeran heraus. Der Brite ist seit fünfJahren extrem erfolgreich: An Preisen stehen zwei ECHOs, zwei BritAwards und zwei Grammys in seinem Regal. Er ist der meist gestreamtePopmusiker aller Zeiten. Bisher hat er außerdem über 20 MillionenAlben verkauft. Seine Deutschland-Tour im März war innerhalb vonwenigen Minuten ausverkauft. Wie hat es dieser gerade 26-jährige nurgeschafft über 275 Millionen Dollar schwer zu werden? Wir sind demPhänomen auf den Grund gegangen und haben ein Experiment mit ihmgemacht: Schafft er es, aus drei Standard-Akkorden und ein paarLiebeslied-Phrasen etwas Besonderes zu machen."Kontra Tel Aviv" und "Juden von der Börse" - Antisemitismus inder deutschen Rap-Szene? "Kontra Peace, kontra Tel Aviv" rappen Fardund Snaga. Der Sänger "Favorite" fabuliert in Begleitung von"Kollegah" vom "jüdischen Zinssatz mit Zündsatz". Und "Haftbefehl"singt von den "Juden von der Börse". Ist das gängig überspitzterRap-Jargon? Ein Spiel mit Worten und Klischees? Oder ist dasisraelfeindlich und antisemitisch? Viele deutscher Rapper haben einenmuslimischen Hintergrund, einige sympathisieren offen mit denPalästinensern. Darüber, ob sie tatsächlich antisemitisch sind, wirdnicht nur in der Szene debattiert: Ein geplanter Auftritt des SängersKollegah auf dem Hessentag wurde jetzt wegen Sexismus undAntisemitismus abgesagt. Auch der jüdische Rapper Ben Salomokritisiert die Hip-Hop-Szene und ihre politische Ausrichtung. "ttt"fragt nach, spricht mit den Rappern Fard und Ben Salomo sowie mit demRap-Spezialisten Marcus Staiger.Zeichnen in der Dritten Dimension - "ttt" testet die virtuelleRealität Ein Künstler malt und zeichnet - auf einer planen Fläche,zweidimensional. Und auch ein Designer entwirft in der Regel nochzunächst am Zeichentisch, denkt aber schon immer den Raum, dasVolumen, den Gegenstand mit. Und simuliert das alles am Computerspäter. Jetzt ermöglicht eine neue Software, dass bereits in derDritten Dimension gezeichnet werden kann: Kunst goes Virtual Reality!Exklusiv für "ttt" hat der Kreativdirektor des Labels ChristianLacroix Maison diese Software getestet, sich in die virtuelleRealität gegeben - und war begeistert! In "ttt" spricht SachaWalckhoff über seine Erfahrungen und auch eine noch gewisseÜberforderung mit dem neuen Medium.