"ttt - titel thesen temperamente" (NDR) am Sonntag, 23. September 2018, um 23:40 Uhr

München (ots) - Die geplanten Themen:Protest und Staatsmacht - Der Fotograf Andreas Magdanz und der"Hambacher Forst" Ein Energiegigant, der den letzten Ur-MischwaldEuropas abholzen will, um klimaschädliche Braunkohle abzubauen.Waldbesetzer, die seit Jahren in diesem Wald leben, um diesesAbholzen zu verhindern. Eine Landesregierung, die dagegen Härtezeigen will. In einem Staat, der seine Klimaziele nicht einhält. Deraußergewöhnliche Fotograf Andreas Magdanz lebt in der Nähe desHambacher Forstes und verfolgt seit Jahren die Proteste. MitFotoprojekten, auch mit Studenten, dokumentiert er den Wald und denWiderstand. Er spricht sich klar aus gegen die Zerstörung auswirtschaftlichen Interessen, für ihn ist der Wald ein Symbol. "ttt"geht mit Andreas Magdanz noch einmal zu dem umkämpften Waldstück.Zweifelhafte Visumsvergabe - Wie sich Europa auch beiminternationalen Kulturaustausch abschottet Kulturaustausch - an sicheine gute Sache. Findet auch die Bundesregierung und hat sogar imKoalitionsvertrag festgehalten, dass die auswärtige Kulturpolitikgestärkt werden soll. Die zuständige Staatsministerin im AuswärtigenAmt für Internationale Kulturpolitik setzt "angesichts einer Welt inUnruhe" auf kulturelle Zusammenarbeit gegen Abschottung undNationalismus. Doch die Realität sieht oft anders aus - und das nichtnur in Deutschland: Immer wieder wird KünstlerInnen aus Entwicklungs-und Schwellenländern das Visum für die Einreise in den Schengen-Raumund nach Deutschland verweigert. Und das, obwohl Einladungen undentsprechende Kostenübernahmen und Garantien seitens der einladendenKulturinstitutionen vorliegen. Immer mehr internationale Festivalsund Institutionen sind davon betroffen, in der internationalenKunstszene herrscht Verunsicherung. "ttt" über eine wenig bekanntePraxis Europas mit weitreichenden Folgen.Zu wenig Geld, zu wenig Lehrer, zu wenige Ideen - Ist Inklusion anSchulen gescheitert? In Bremen hatte die Direktorin eines Gymnasiumsdagegen geklagt, behinderte Kinder aufzunehmen. Doch ihre Klage wurdeabgewiesen. Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonventionunterschrieben und sich damit verpflichtet, das Menschenrecht aufgleichberechtigte Teilhabe umzusetzen, für ein gemeinsames Lebenaller Menschen - mit und ohne Handicap. Zum neuen Schuljahr gehenjetzt also auch behinderte Kinder auf dieses Bremer Gymnasium, einsdavon mit geistiger Behinderung. Die Eltern des Jungen sind nichtbegeistert: Es fehle an gutem Willen, an Räumen, an Konzepten, amnotwendigen Geld und an zusätzlichem Lehrpersonal. So, wie Inklusionvielerorts umgesetzt wird, sind oft Kinder und Lehrer dieLeidtragenden. "ttt" hat auch einen Jungen mit Asperger-Syndrombesucht, der seit zwei Jahren alleine zu Hause am Computer lernt, perSkype mit zugeschaltetem Lehrer, weil er mit der Schule und dieSchule mit ihm überfordert war. Doch es gibt auch Positivbeispiele:In der mit dem Deutschen Schulpreis 2018 ausgezeichneten Martinschulein Greifswald klappt Inklusion, dabei steht hier nicht mal mehr Geldzur Verfügung als anderswo.Zwei Männer und ein eigentlich unbezwingbarer Berg - DerDokumentarfilm "Durch die Wand" Eine Felswand imYosemite-Nationalpark in Kalifornien. 1000 Meter hoch. Senkrecht. Die"Dawn Wall". Eigentlich unbezwingbar. Bis er kommt: KletterikoneTommy Caldwell. Der Dokumentarfilm "Durch die Wand" erzählt spannendwie ein Hollywood-Film, wie Tommy zusammen mit seinem KletterpartnerKevin versucht, diesen Berg zu bezwingen - als eine weitere Hürde inseinem Leben. Denn mit 22 Jahren wird Tommy auf einer Expedition inKirgisistan entführt. Kurz darauf verliert er bei einem Unfall miteiner Säge seinen Zeigefinger. Eigentlich das Aus für jedenKletterer. Doch nicht für Tommy. Er trainiert unermüdlich und willnach dem Scheitern seiner Ehe nur eins: Die Dawn Wall bezwingen. DreiWochen lang leben Tommy und Kevin in einem Lager an der Wand -schlafen, essen und klettern über einem Hunderte Meter tiefenAbgrund. In atemberaubenden Bildern erzählt "Durch die Wand" voneinem Kletterabenteuer sondergleichen. "ttt" trifft die beidenKletterer in New York. Mit beiden Beinen auf der Erde.Pop und Provokation - Die französiche Star-Autorin VirginieDespentes Virginie Despentes schreibt über die Verlogenheit hinterden Fassaden der Reichen - außen bürgerlich, innen von Hasszerfressen: gegen Frauen, Fremde, den Islam. Sie ist eine derwichtigsten literarischen Stimmen Frankreichs. Mit siebzehn wirdVirginie Despentes beim Trampen von drei Männern vergewaltigt. IhreScham, die Ohnmacht kann sie nicht vergessen. In ihrer feministischenStreitschrift "King Kong Theorie" formuliert sie daraus eine Anklagean die patriarchale Gesellschaft. Die Autorin will kein Opfer sein.Was sie die "Rekonstruktion" nach ihrer "Dekonstruktion" nennt: Siejobbt als Prostituierte. Sie sagt, damit habe sie sich dieSelbstbestimmung über ihren Körper zurückgeholt. Doch die Wut bleibt.Sie schreibt ihren ersten Roman "Baise-moi": "Fick mich".Pornografisch und gewalttätig. Ein Skandal-Buch - über Nacht wird die25jährige damit zum Star. Sie schreibt so, dass es weh tut und beimLesen trotzdem Spaß macht: bissig, boshaft und brillant. Gerade istTeil 3 ihrer "Vernon Subutex"-Trilogie erschienen: das Werk zurStunde. Ein großer Roman über den Abstieg des ehemaligenPlattenhändlers Vernon Subutex und die dunklen Seiten derfranzösischen Gesellschaft.Der besondere Kosmos des Klaviertrios - "ttt" spezial vom ARDMusikwettbewerb Aller guten Dinge sind drei, die magische Zahl drei,der Dreiklang - und auch das Klaviertrio ist eine einzigartigeBesetzung. Violine, Violoncello und Klavier: Drei denkbarunterschiedliche Instrumente treffen hier aufeinander. 17Klaviertrios treten nach monatelanger Vorbereitung in München an, umsich auf den Prüfstand zu stellen. Spielen können sie alle, klar,aber wie meistern sie die Stücke aus vier Jahrhunderten? Finden sieeinen eigenen Zugang zur Musik, können sie Geschichten erzählen unddas mitfiebernde Publikum erreichen? "ttt" bleibt in diesem Jahr denTrios auf den Fersen und beobachtet das Auf und Ab in den vier Runden - bis hin zum Finale. Moderation: Max Moor