"ttt - titel thesen temperamente" (NDR) am Sonntag, 23. Juni 2019, um 23:05 Uhr

Die geplanten Themen:Moral gegen Kunstfreiheit - Wie die Regierung in Polen christlicheWerte instrumentalisiert Die wichtigste polnische Ikone, die schwarzeMadonna von Tschenstochau, mit einem Heiligenschein inRegenbogenfarben, dem Symbol der schwul-lesbischen Bewegung? Kann manals politische Kunst verstehen, ist in Polen aber gleichbedeutend mitder Entweihung eines christlichen Symbols und Verletzung religiöserGefühle - und wird als Straftat geahndet. Eine Charta für die Rechtevon Homosexuellen? Ist in der Hauptstadt Warschau zwar offiziellverabschiedet worden, aber als Reaktion darauf haben sich einigeKommunen des Landes prompt zu sogenannten "LGBT-freien" Zonenerklärt. Und auf der "Pride"-Parade in Tschenstochau werdenHomosexuelle als "Schwuchteln" beschimpft. Es steht nicht gut um dieRechte von Minderheiten in Polen, die von der nationalkonservativenRegierung als Gefahr für die christlichen Werte und polnischeIdentität erklärt werden. "ttt" macht sich auf die Suche nachDiversität in Polen.Eine Spur der Verwüstung - Der Dokumentarfilm "Erde" über Raubbauan unserem Planeten Bergbau, Fracking, Siedlungsbau, Straßen - derMensch verbraucht nicht einfach Fläche, er zerstört die Erdoberflächezum Teil unwiederbringlich. Täglich werden rund 160 Millionen TonnenGestein bewegt, die Haut unseres Planeten ist aus der Luft wievernarbt. Der Dokumentarfilm "Erde" (Filmstart 4.7.2019) schaut inlangen, penetrierenden und erschreckenden Einstellungen auf dieZerstörung und spricht mit den Menschen, die diese Arbeitenverrichten. Was denken sie über die Veränderung, über die Prägung derWelt durch den Menschen? Wie fühlen sie sich dabei, wäre es auchanders denkbar? Der Film ist ein beeindruckendes Plädoyer gegen denRaubbau an der Natur durch den Menschen.Zweiter arabischer Frühling? - Der Schriftsteller Boualem Sansalüber seine algerische Heimat Das Volk demonstriert seit fast vierMonaten jeden Freitag - gegen Korruption, Amtsmißbrauch undRepression. Und für freie, unabhängige Wahlen. Die wurden allerdingsgerade in Algerien abgesagt: weil es nicht genügend unabhängigeKandidaten gab, stattdessen zu viele, die noch für das alte Regimeunter Abd al-Aziz Bouteflika stehen. Der ist zwar abgetreten, auchauf Druck der Zivilgesellschaft. Doch was nach ihm und seinerKamarilla kommt, ist mehr als ungewiss. "ttt" fragt, wie esweitergeht in Algerien - und sucht Antworten mit dem SchriftstellerBoualem Sansal, der das Land zwar im Umbruch sieht, aber vor einemZerfall der Zivilgesellschaft warnt."Geheimnis eines Lebens" - Judi Dench spielt die "Spion-Oma" nacheiner wahren Geschichte Es gab sie wirklich, diese Spionin, auf derenGeschichte der Film beruht: Während des Kalten Krieges hatte MelitaNorwood Geheimnisse des britischen Atombombenprogramms an die Russenverraten. Ein halbes Jahrhundert dauerte es, bis sie enttarnt wurde -die Bilder der spontanen Pressekonferenz 1999 mit der 87-jährigen imVorgarten ihres Reihenhauses in einem Londoner Vorort gingen um dieWelt. Jetzt spielt Oscar-Gewinnerin Judi Dench die Spionin in dempackenden Film "Geheimnis eines Lebens" (Filmstart 7. Juli), Regieführte Trevor Nunn.Musizieren mit Family & Friends - Hamburger Festival umStarpianistin Martha Argerich Es ist ein ganz besonderes Festival:Für eineinhalb Wochen gestaltet Star-Pianistin Martha Argerich inHamburg ein eigenes Programm mit ganz unterschiedlichen Besetzungen -als Solistin, im Ensemble und mit Orchester. Musik von Bach bisBernstein. Dazu lädt Argerich befreundete Solistinnen und Solistenein, wie Khatia Buniatishvili oder Guy Braunstein. Und auch ihreMusikerfamilie ist mit dabei, u.a. Ex-Ehemann Charles Dutoit, TochterLyda Chen und sogar schon ein Enkel. Das "Martha Argerich-Festival"(20. - 30. Juni), veranstaltet mit den Hamburger Symphonikern undihrem neuen Chefdirigenten Sylvain Cambreling, wird so zumFamilienunternehmen im allerbesten Sinne - und das aufWeltklasse-Niveau. "ttt" besucht die ersten Proben und dasAuftaktkonzert.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Edith Beßling, Christine Gerberding, Niels Grevsen,Thorsten Mack (NDR)