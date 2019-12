"ttt - titel, thesen, temperamente" (MDR) am Sonntag, 8. Dezember 2019, um 23:05 Uhr

München (ots) - Neues Album von 'The Who' Wenn man früher gefragt wurde: Wer istbesser, die Beatles oder die Stones? Dann war die coole Antwort: The Who! Über2000 zerstörte Gitarren. Die lautesten Konzerte der Musikgeschichte. Diewildesten Akkorde und die süßesten Melodien. Dreckige Revolutionssongs wie "MyGeneration". Und opulente Rockopern wie "Tommy" und "Quadrophenia". The Whowaren in den 60er und 70ern sehr groß und wichtig. Und sind es nun wieder. Nach13 Jahren gibt es jetzt endlich ein neues Studioalbum: "Who". Musikalisch einebeachtliche Rückkehr zu alter Stärke. Die Platte enthält elf Songs und drehtsich um Themen wie das Feuer im Grenfell-Turm, Musikdiebstahl, Spiritualität,Wiedergeburt und die Kraft der Erinnerung. "ttt" traf exklusiv die beidenGründungsmitglieder Pete Townshend und Roger Daltrey in London und sprach mitihnen über die befreiende Wirkung zerberstender Instrumente, die hypnotischeWirkung der Windmühlen-Gitarre und ihre wiedererwachte Lust am Lärm. "We are arock band. We are not a rock'n'roll band. Rock'n'Roll is music to fuck to. Weare music to fight to." Autor: Andreas KriegerPortrait Araquém AlcantaraSein bekanntestes und erschütterndstes Foto zeigt einen vom Rauch und der Hitzedes brennenden Amazonaswaldes erblindeten und erschöpften Ameisenbären. Derbrasilianische Fotograf Araquém Alcântara hat dieses Bild bereits 2005 gemacht.Er hat es diesen Sommer noch einmal veröffentlicht, während die Welt mehr oderweniger teilnahmsloser Zeuge neuer, extremer Waldbrände in Amazonien war.Seitdem Amtsantritt des den Klimawandel leugnenden Präsidenten Jaír Bolsonarohat sich die Zahl der Feuer verdoppelt. Unter Bolsonaro nähert sich Brasiliendem "tipping point" von 20 Prozent durch Brandrodung vernichteten Waldes,jenseits dessen Ökosystem irreparabel zusammenbricht. Mit verheerenden Folgenfür das Weltklima. Beim UN-Klimagipfel in Madrid war die dramatisch eskalierendeSituation in Amazonien Thema ¬- während ein freidrehender BolsonaroUmwelt-Aktivisten wie Fabiana Alves von Greenpeace Brasil der Mitschuld an denBränden bezichtigt. Sie hätten die Brände selbst gelegt, finanziert vonHollywoodstar Leonardo DiCaprio. Seit 40 Jahren fotografiert Araquém Alcântaraden brasilianischen Regenwald und dokumentiert seine einzigartige Artenvielfaltund Schönheit und auch seine Zerstörung. Sich selbst bezeichnet er als"Augenzeuge eines Verbrechens". Autoren: Matthias Ebert, Andreas LuegWem gehört die Kunst? 90 bis 95 Prozent des afrikanischen Kulturerbes befindensich heute bei uns in Europa, kaum etwas davon ist bis heute in Afrika zu sehen.Immerhin laufen seit einigen Jahren an vielen Museen in Deutschland Debatten,wie mit dem kolonialen Erbe umzugehen sei. In den Depots der ethnologischenMuseen liegen etwa zwei Millionen Objekte. Wieviele davon aus der Kolonialzeitstammen, kann niemand sagen. Wie lange wird es dauern, bis all dieseHerkunftsgeschichten erforscht und im Zweifelsfall an Afrika zurückgegebenwerden: Jahrzehnte, Jahrhunderte? Für die Provenienzforschung sind die Museenselbst verantwortlich, doch ihnen fehlt Geld und Personal. Die Bundesregierunghatte im Januar eine Million Euro zusätzlich für die Erforschung von Objektenaus kolonialen Kontexten bereitgestellt. Doch dieses Budget, das das DeutscheZentrum Kulturgutverluste in Magdeburg verwaltet, wurde von den Museen nichteinmal ausgeschöpft. Im vergangenen Monat beschloss die Bundesregierungzusätzlich eine zentrale Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontextenin Deutschland zu errichten. Kulturstaatsministerin Monika Grütters will so "denDialog mit Expertinnen und Experten sowie Betroffenen (...) suchen undmöglichst kurzfristig umsetzbare Lösungen vorschlagen". Aber kurzfristigeLösungen sind bisher Fehlanzeige. Eines der größten VölkerkundemuseenDeutschlands, das Grassi-Museum, hat jetzt anlässlich seines 150-jährigenBestehens eine kleine Sonderschau eröffnet, um den Ursprüngen seiner Existenznachzuspüren. In der Kolonialzeit wurde seitens der Museen mitunter eineaggressive Sammelpolitik gefördert, die bis heute den Grundstock der Beständeprägt. Zur Eröffnung wurde die Büste des einstigen Generaldirektors Karl Weuleaus dem Foyer abgeräumt und durch einen Bücherstapel ersetzt. Nur ein weiterersymbolischer Akt? Oder bewegt sich die deutsche Museumlandschaft jetzt doch?"ttt" sprach mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters, erkundigte sich nachSammlungsgeschichte im Grassi-Museum in Leipzig bei Léontine Meijer-van Mensch,Direktorin der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen, und interviewte MoritzHolfelder, Autor der soeben erschienenen Streitschrift "Unser Raubgut". Autorin:Simone UngerDer größte Crash aller Zeiten"Der größte Crash aller Zeiten steht uns bevor", schreiben dieWirtschaftswissenschaftler Marc Friedrich und Matthias Weik in ihrem jüngstenWerk mit dem gleichnamigen Titel, "und wir können ihn nicht mehr verhindern!" -"Es ist nicht die Frage, ob der Crash kommt, sondern wann?", heißt es weiter.Der Nullzins der EZB, Schulden-, Anleihen- und Immobilienblasen, das sinkendeVertrauen der Bürger in Politik, Banken und Medien werden insgesamt den Eurozusammenbrechen lassen, bis spätestens 2023. "Der größte Crash aller Zeiten" istdas fünfte Buch der beiden und krönender Abschluss ihrer dystopischenWirtschaftsprognosen. Eine Steigerung ist nicht mehr möglich. Mit ihrenleidenschaftlichen Vorträgen füllen sie inzwischen riesige Hallen. Ihre aktuelleShow in der Pforzheimer Zeitung ist seit langem restlos ausverkauft, ihr Buchsofort auf Nr. 1 der Spiegel-Bestsellerliste geschossen. Was fasziniert dieMenschen so sehr an der Untergangsprophezeiung? Ist es die Sehnsucht, eine immerkomplizierter und unübersichtlicher werdende Welt als das sehen zu dürfen, alswas man sie erhofft: als Auslaufmodell. "ttt" hat Veranstaltungen von MarcFriedrich und Mathias Weik in einer Reportage begleitet und zeigt die Autorenund ihr Publikum bei der Arbeit an der Apokalypse. 