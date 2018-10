"ttt - titel thesen temperamente" (MDR) am Sonntag, 7. Oktober 2018, um 23:05 Uhr

München (ots) - Die geplanten Themen:Kunstmuseum Moritzburg Halle: Schau zum hundertsten Todestag vonGustav Klimt Gustav Klimt 100. Todestag am 6. Februar wird inDeutschland nur in Halle an der Saale mit einer Ausstellung begangen(Start 14. Oktober). Das dortige Landesmuseum Moritzburg besitzt mitdem Porträt 'Marie Henneberg' eines der überhaupt nur vierKlimt-Bilder in Deutschland. Um dieses Bild herum hat das Museum mitetlichen exklusiven Leihgaben eine kleine und feineJubiläumsausstellung eingerichtet. Zum einen wird mit Vorstudien dieEntstehung einiger der Frauenporträts des 'Frauenhelden' Klimtbeleuchtet und sein Weg hin zur exzessiven Moderne seiner Spätwerkeskizziert. Was macht diesen Gustav Klimt aus - und so populär? Zumanderen gehören der Mäzen Hugo Henneberg und das Haus Henneberg alsKünstlerort zur Geschichte. Bei den Hennebergs trafen sich dieKünstler der Neuen Secession und der "Wiener Werkstätte" - in diesemMilieu wuchs zum Beispiel die spätere Alma Mahler auf. Hugo Hennebergwird überdies selbst als Künstler vorgestellt. Der Chemiker undUnternehmer war als innovativer Fotograf anerkannt und hat zusammenmit Klimt in der Wiener Secession ausgestellt. So verknüpft gleichsamdas Hallenser Porträt, das ehemals in der großen Wohnhalle in derVilla Henneberg stand, mehrere Stränge im Leben des Gustav Klimt undder Wiener Moderne. Autor: Meinhard MichaelMit Chinas Sozialkreditsystem auf dem Weg in die totaleÜberwachung Wer lästert über die Partei in den sozialen Netzwerken?Wer fährt bei Rot über die Ampel? Wer sammelt keinen Hundekot ein?Wer wirft seinen Müll auf die Straße? Die chinesische Regierung willAntworten auf diese Fragen und baut derzeit ein System auf, das dasVerhalten seiner Bewohner in allen Lebensbereichen bewertet. Dassogenannte "Sozialkreditsystem" soll möglichst alles erfassen:Strafregister, Einkaufsgewohnheiten, Partei-Treue und sozialesVerhalten. Gleichzeitig werden immer mehr Kameras im öffentlichenRaum mit sogenannter Gesichtserkennungssoftware ausgestattet, diejeden Schritt der Bürger registrieren. Werden die so erfassten Datenerst zusammengeführt, beginnt das Zeitalter des gläsernen Menschen.Kai Strittmatter beschreibt in seinem Buch "Die Neuerfindung derDiktatur" wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und wasdiese Entwicklung für uns bedeutet. Autorin: Helga Othenin-Girard"Being Mario Götze" - Was es heißt, Mario Götze zu sein Als MarioGötze mit 17 Jahren zum ersten Mal in einem Bundesligaspieleingewechselt wird, läuft nach Ansicht der Fachleute ein"Jahrhunderttalent" auf den Platz. Vier Jahre später passiert, wasman als größtmöglichen Glücksfall in einer Fußballerkarrierebezeichnen kann: Mario Götze schießt das entscheidende Tor undDeutschland wird Weltmeister. Das Götze-Trikot wird dasmeistverkaufte in Deutschland, die Nation hat sich diesen Jungeneinverleibt und erwartet von ihm fortan Superlative - auf dem Platz,vor Fernsehkameras, im Urlaub, bei der Wahl seiner Freundin. AlsGötzes Karriere einen Knick bekommt, bricht ebenso unverhältnismäßigdie Kritik über ihn herein und der Fußballer wird von jenem Sockelgestürzt, auf den man ihn gesetzt hatte - bis hin zum Ausschluss ander WM 2018. Was macht das mit einem Menschen? Wie schafft man es,daran nicht zu zerbrechen? Sieben Monate hat der Regisseur undGrimme-Preisträger Aljoscha Pause Mario Götze begleitet. Entstandenist daraus ein sehr beeindruckender Dokumentarfilm. "Being MarioGötze" feiert am 7. Oktober seine Weltpremiere. Autorin: AnettFriedrich"Wer wir sind" - ein Buch über die Erfahrung, ostdeutsch zu seinWarum sind Pegida und AfD in Ostdeutschland so stark? Es liegt nichtan der DDR-Erziehung, sondern an den demütigendenNach-Wende-Erlebnissen, die die Menschen in den neuen Bundesländerngemacht haben - das ist jedenfalls die Ausgangsthese, mit der derSoziologe Wolfgang Engler und die Journalistin Jana Hensel in ihremGesprächsbuch "Wer wir sind" die "Erfahrung, ostdeutsch zu sein"einzukreisen versuchen. So geschockt sie vom rechtsnationalenCharakter der Demonstrationen in Dresden und Chemnitz sind - so sehrverstehen sie den Revolte- und Protestgeist, der die Menschen auf dieStraße bringt. Sind Pegida und AfD also sogar Emanzipationsbewegungender Ostdeutschen? Autor/in: Jens-Uwe Korsowsky / Norbert KronModeration: Max MoorRedaktion: Jens-Uwe Korsowsky (MDR)Im Internet unter www.DasErste.de/tttPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell