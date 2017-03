"ttt - titel thesen temperamente" (MDR) am Sonntag, 26. März 2017, um 23:20 Uhr

München (ots) - Sondersendung zur Leipziger Buchmesse"Der magnetische Norden" - Die Autobiographie des Literaten TomasVenclova Kurz vor seinem 80. Geburtstag, schaut Tomas Venclova aufsein Leben zurück. "Der magische Norden" heißen dieLebenserinnerungen des Lyrikers, Schriftstellers und Übersetzers.Geboren in Klaipeda, erlebte Tomas Venclova die kurze UnabhängigkeitLitauens bis 1940, den Einmarsch der sowjetischen Truppen nach demHitler-Stalin-Pakt, kurze Zeit später den Einmarsch der Wehrmacht und1944 die abermalige Okkupation durch die Rote Armee. Venclova hat inder Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik als Sohn eines hohenlitauischen KP-Funktionärs ein privilegiertes Leben geführt. Unddennoch ging er mehr und mehr auf Distanz zur sowjetischen Politik."Die Sowjetunion hat die Menschen daran gehindert, ihr eigenesSchicksal zu leben" - diesen Satz von Anna Achmatowa hatte Venclovavor Augen, als er 1975 einen offenen Brief an das ZK der KPdSUschrieb und ein Recht auf Exil forderte. Zwei Jahre später wurde erausgebürgert. "ttt" hat Tomas Venclova vor der Leipziger Buchmesse inseiner alten Heimat in Vilnius getroffen und war mit ihm in seinemElternhaus, das heute ein Museum ist. Autor: Ulf KalkreuthYavuz Ekinci: "Der Tag, an dem ein Mann vom Berg Amar kam" "Siekommen. Sie zünden die Häuser an. Sie verbrennen alles." Die immerwieder verkündete lakonische Nachricht versetzt das kleine Dorf amFuße des Berges Amar in Schrecken. Als hätte die Dorfgemeinschaftdamit gerechnet, würde gleich das Unglück unaufhaltsam über siehereinbrechen. Der türkische Schriftsteller Yavuz Ekinci erzählt inmärchenhaften und dramatischen Bildern eine Geschichte über seinekurdische Heimat, über die die politische Wirklichkeit hereinbricht.Mit einer poetischen Sprache beschwört er den Reichtum einer altenKultur, ihren unzerstörbaren Kern, gegen eine Zerstörung, die erkommen sieht, wenn "Sie kommen". Ekinci, in einem kurdischen Ort naheBatman aufgewachsen, lebt heute mit seiner Familie in Istanbul. SeinBuch "Der Tag an dem ein Mann vom Berg Amar kam" thematisiert dasSchicksal der Kurden im Osten der Türkei. Autor: Halil GülbeyazFatma Aydemir: "Ellbogen" - Eine junge Frau auf der Suche nachHeimat Fatma Aydemirs Debütroman "Ellbogen" wird gerade überall alsknallharte Sozialstudie der nie so richtig angekommenenMigrantenkinder gefeiert. Doch das tut dem Roman unrecht. InWirklichkeit ist er viel mehr: Fatma Aydemir - die für die BerlinerTAZ die deutsch-türkischsprachige Onlineausgabe taz.gazete leitet -hat sich in ihrem Roman mit großen, universellen Themen befasst: Esgeht um Angst, Gewalt und der Suche nach einem Platz im Leben. Sieerzählt dies anhand der Weddinger Deutschtürkin Hazal, die gerade 18wird und nur von Ablehnung, Lügen und Gewalt umgeben ist. IhreFreunde sind selbst nur Migranten-Sprösslinge: Deutschrussen,Deutschtürken. Wo sie selbst hin will, ist ihr unklar. Ihre Umwelt,mit einem konservativen Elternhaus, ergebnislosen Berufsbewerbungen,rassistischen Ladendetektiven, überfordert sie. Als sie mit ihrenFreundinnen nachts voller Wut einen Studenten auf die U-Bahn-Gleisestößt, hat das Leben in der Warteschleife ein jähes Ende. Sie fliehtin das ihr nahe und doch völlig fremde Istanbul, in dem gerade gegenErdogan geputscht wird. "ttt" trifft Fatma Aydemir in Berlin undLeipzig. Autor: Dennis WagnerMarcel Reif über seine Autobiographie "Nachspielzeit - ein Lebenmit dem Fußball" Max Moor trifft Kommentatoren-Legende Marcel Reif,spricht mit ihm über seine Karriere und blickt auf seineFamiliengeschichte. Autor: Rayk WielandLeipziger Buchmesse: Wer bekommt den Buchpreis? Wir sind auch indiesem Jahr wieder dabei, wenn am 23. März der renommierte Preis derLeipziger Buchmesse vergeben wird und stellen den Gewinner oder dieGewinnerin vor.Moderation: Max MoorRedaktion: Jens-Uwe Korsowsky/ Matthias Morgenthaler (MDR)Im Internet unter www.DasErste.de/tttPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFotos unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell