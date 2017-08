"ttt - titel thesen temperamente" (MDR) am Sonntag, 20. August 2017, um 23:05 Uhr

München (ots) - Geplante Themen:Lehrermangel und marode Schulen - Bildungsnotstand in Deutschland?Die Ferienzeit neigt sich dem Ende zu. In den ersten Bundesländernhat der Unterricht bereits wieder begonnen. Doch ein regulärerSchulbetrieb ist oft kaum mehr möglich. Bundesweit fehlen tausendevon Lehrern, alleine im Freistaat Sachsen sind es über fünfhundert.Die Klassengrößen explodieren. Viele Gebäude sind in einembeklagenswerten Zustand. Die Neubauten können den Bedarf nichtdecken. Ein Ende der folgenschweren Krise ist nicht in Sicht. Eineaktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung dokumentiert, dass - überdie bereits jetzt verheerenden Zustände hinaus - auf Grund desdemographischen Wandels in den nächsten Jahren bis zu 42.800zusätzliche Vollzeit-Lehrkräfte benötigt werden. Die verantwortlichenGremien, etwa die Kultusministerkonferenz, zeigt sich überrascht.Aber beschwichtigende Sonntagsreden helfen nichts: Wenn nichtumgehend etwas geschieht, steuern wir, die stolze Kulturnation derDichter und Denker, auf einen Bildungsnotstand zu." ttt "mit einemBericht über die Lehrermangelwirtschaft in Deutschland. Autor: TilmanJensDer Nomade mit der Kamera - große Josef Koudelka-Retrospektive inder C/O Berlin Josef Koudelkas Bilder vom verzweifelten Widerstandder Prager Bürger gegen den Einmarsch der sowjetischen Panzer imAugust 1968 gehen noch heute um die Welt. Als sie das erste Malerschienen, ein Jahr danach, hatten die Fotos längst keinen"Nachrichtenwert" mehr. Dafür hingen sie bald als Poster in Zimmernvon Menschen weltweit. Sie wurden zu einem starken Symbol vomZusammenhalt und Widerstand eines Volkes gegen eine Militärinvasion.Von David gegen Goliath. Nach dem Prager Frühling ging Koudelka insExil und zog zwei Jahrzehnte lang heimatlos mit seiner Kamera durchEuropa. Es gab nie Wichtigeres für ihn als die kompromissloseFotografie. Lieber wohnte er auf der Straße, als einen bezahltenAuftrag anzunehmen - und das, obwohl er längst Mitglied bei Magnumwar. Für ein großes Fotoprojekt willigte er 2008 ein, die Mauer inIsrael zu fotografieren - unter der strikten Bedingung, machen zukönnen, was immer er wolle und dass das Geld nicht aus Israel käme.Niemand solle seine Bilder als Werbung oder für eigene Zweckebenutzen dürfen. Sein Begleiter, der israelische Fotostudent GiladBaram, hat Koudelka bei seiner Arbeit gefilmt. Daraus ist eingroßartiges Portrait über einen akribischen Fotografen geworden, daszurzeit in Berliner Kinos zu sehen ist. Die Galerie C/O Berlin zeigtneben den "WALL" -Fotografien auch eine Auswahl der 68er-Bilder undKoudelkas berühmte "EXILES"-Serie. Der bald 80-jährige Fotograf, dernoch immer das Reisen liebt, kam extra für das "ttt"-Interview nachBerlin. Autor: Dennis Wagner"It Was 50 Years Ago Today!" - die musikalische Metamorphose derBeatles 1967 war das Jahr des Summer of Love und der Revolution -wenn schon nicht auf den Straßen, dann eben in den legendärenLondoner Apple Studios, wo die Beatles damals das als Meilenstein derSechziger Jahre gefeierte Album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts ClubBand" einspielen. Das erste sogenannte Konzeptalbum der Popgeschichtegibt nicht nur den Songtexten eine bis dahin unerhörte Bedeutung - esmarkiert den Wandel der Beatles von den niedlichen Pilzköpfen zuMusikern, die von nun an nicht mehr hysterisch bejubeltes Tralala,sondern Kunst im Auge haben. Vom Jahr, als der Pop erwachsen wurde,erzählt Alan G. Parkers Dokumentarfilm ""It Was 50 Years Ago Today!The Beatles: Sgt Pepper & Beyond". Autor: Andreas Lueg"Denunziation": Geschichten aus Nordkorea und der Blick in einabgeschottetes Land Warum immer wieder Nordkorea? Was ist los mit demkleinen Land, auf das die Welt seit Jahrzehnten mit Entsetzung undUnverständnis schaut. Im Konflikt mit den USA taucht jetzt - nichtzum ersten Mal - das Gespenst eines atomaren Konflikts auf.Ungeachtet seiner internationalen Isolation setzt das Regime von KimJong-un weiterhin auf militärische Konfrontation. Was die Menschen,die in Nordkorea leben, von dieser Politik halten, ist kaum bekannt.Neben den zum Klischee erstarrten Bildern von Masseninszenierungenund Militärparaden dringen kaum Botschaften aus dem Innern desLandes. Einem unbekannten Schriftsteller ist es vor kurzem gelungen,erstmals literarische Erzählungen über die Grenze zu schmuggeln. Siestammen aus den Neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts und handelnvom Leben der einfachen Leute in dem abgeschotteten Staat. Name undIdentität dieses Autors sind unbekannt. Der Verlag nennt ihn "Bandi"und sein Buch "Denunziation". Was von den Texten zu halten ist undwelche Bedeutung sie haben, erläutert Nordkorea-Kenner Eric Ballbach,den "ttt" in Seoul getroffen hat. Dort arbeitet auch Do Hee Yoon,dessen Hilfsorganisation für nordkoreanische Flüchtlinge gelungenist, diese Texte außer Landes zu schmuggeln. Autor: Rayk WielandIm Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max Moor Redaktion: Matthias Morgenthaler / RaykWieland (MDR)