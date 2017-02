"ttt - titel thesen temperamente" (MDR) am Sonntag, 19. Februar 2017, um 23:05 Uhr

München (ots) - Geplante Themen:Der junge Karl MarxParis 1844: Der 26-jährige Karl Marx lebt notorisch verschuldetund von Existenzängsten geplagt mit seiner Frau Jenny im PariserExil. Hier lernt er den kaum jüngeren Friedrich Engels kennen.Verachtet Marx den Sohn eines Fabrikbesitzers zunächst als Dandy,entwickelt sich zwischen den beiden bald eine intensive Freundschaft.Denn sie haben nicht wenig vor. Die Philosophen haben die Welt bishernur interpretiert, aber man muss sie verändern. Und die beiden tunes. Regisseur Raoul Peck erzählt in seinem Film die Ursprünge derinternationalen sozialistischen Bewegung, die Entstehung des Bundesder Kommunisten. Zugleich entwirft er ein intensives Porträt zweierungestümer Männer, die an die Vision einer humanen Gemeinschaftglauben und die revolutionäre Kraft der Ausgebeuteten undUnterdrückten herausfordern. August Diehl spielt den jungen KarlMarx. "ttt" hat sich den Film auf der Berlinale angesehen. Autor:Lutz PehnertMagritte - der Magier der verrätselten Bilder Es ist eine derIkonen der jüngeren Kunstgeschichte: Auf einer rechteckigen Tafelliegt eine Pfeife. Darunter prangt in schöner Schreibschrift dieBildbeschreibung: "Das ist keine Pfeife". René Magritte sagt damitetwas, was in seiner Bedeutung heute beinahe aktueller ist, als inder Zeit seiner Entstehung: Traue keinem Bild - es ist nur ein Bild.Was dahinter liegt, ist unsichtbar - und im besten Falle ein StückStoff. "Der Verrat der Bilder" heißt dieses berühmte Werk. Und genaudiesen Titel wählte die Frankfurter Schirn für eine umfassendeAusstellung über den belgischen Surrealisten; denn in dieserWerkschau soll es speziell um die Philosophie in seinen Rätselbilderngehen: das Verhältnis von Wirklichkeit und Abbild, die Dialektik vonBild und Wort. Magritte sah sich weniger als Maler, sondern vielmehrals dialektischer Denker, der Widersprüche auf die Leinwand brachte.Im postfaktischen Zeitalter, in dem mehr über Bilder kommuniziertwird als über Text, ist diese Ausstellung ein hochinteressanterKommentar zu unserer Zeit. "ttt" hat die Ausstellung besucht und mitKuratorin Martina Weinhart gesprochen. Autor: Dennis WagnerDer Bruch: Frankreichs gespaltene Gesellschaft Frankreich istgespalten. In seinem neuen Buch "Der Bruch" analysiert der PariserSoziologe Gilles Kepel die Entwicklung der letzten Jahre und dieaufgeheizte Stimmung der Franzosen, erschüttert durch eine Folgeislamistischer Terrorakte und einen chaotischen Wahlkampf. Diesozialen Trennlinien, so Kepel, verlaufen heute nicht mehr nurzwischen links und rechts oder zwischen Arm und Reich, sondernzwischen den Befürwortern einer offenen Gesellschaft, denextremistischen Kräften und den so genannten "identitären" Kräften,die für nationale, religiöse ethnische Abgrenzungen plädieren, dieMauern errichten wollen und jegliche Vermischung ablehnen. Die darausresultierende "Islamophobie" drängt die Muslime weiter insgesellschaftliche Abseits. Der Politik und Frankreichs Eliten wirftKepel vor, diese Mechanismen nicht zu verstehen und mit blindenrepressiven Maßnahmen zu reagieren. "ttt" hat Gilles Kepel in Parisgetroffen. Autor: Hilka SinningBerlinale: Wer bekommt den Goldenen Bären? Wir bleiben auf derBerlinale: Zehn Tage lang hat die hochkarätig besetzte InternationaleJury um Filmemacher Paul Verhoeven im Kino verbracht, sich beratenund schließlich die Gewinner gekürt. "ttt" berichtet über den Film,der am Samstag in einer feierlichen Gala im Berlinale Palast mit demGoldenen Bären ausgezeichnet wird. Autor: Andreas LuegModeration: Max MoorRedaktion: Jens-Uwe Korsowsky/ Matthias Morgenthaler (MDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFotos unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell