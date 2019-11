"ttt - titel thesen temperamente" (MDR) am Sonntag, 10. November 2019, um 23:05 Uhr

München (ots) - Die geplanten Themen:Jeff GoldblumEin Hollywood-Star kehrt der großen Leinwand für einen Moment den Rücken, umsich einer Karriere als Musiker zu widmen. Soweit nichts Besonderes und dasErgebnis, seien wir mal ehrlich, in den meisten Fällen selten mehr alsmittelmäßig. Schon allein deshalb ist das neue und mittlerweile zweite Album desHollywood-Stars Jeff Goldblum eine echte Meldung wert. Denn "I Shouldn't BeTelling You This" - so der Titel der Platte, die nun erschienen ist - ist dieüberaus angenehme Ausnahme. Jazzklassiker, neu interpretiert. Goldblum am Piano.Ein unheimlich charismatischer Bandleader mit einer unheimlich gut eingespieltenBand. Kein Wunder: Seit 20 Jahren tritt der Schauspieler mit seinem MildredSnitzer Orchestra einmal wöchentlich im Rockwell Table & Stage, einem Nachtclubin Los Angeles, auf - wenn er nicht gerade für einen neuen Hollywood Film vorder Kamera steht. Mit seiner außergewöhnlich Art zu spielen, seinen denkwürdigenPerformances in Filmen wie David Cronenbergs "Die Fliege" oder Steven Spielbergs"Jurassic Park" hat sich um Goldblum, der dem Jazzpiano bereits in der Jugendverfallen ist, eine beachtliche Fangemeinde geschart, die den Schauspielerbeinahe kultisch verehrt. So ist es kaum verwunderlich, dass der Nachtclub imLondoner Vorort Kingston, in dem Goldblum am vergangenen Wochenende sein frischveröffentlichtes Album präsentierte, kurz davor war, aus allen Nähten zuplatzen."ttt" war mit dabei und hat den Hollywood-Star begleitet. Autor: MarcusFitschComeback der Moderne in HalleHalle an der Saale ist nicht sehr bekannt als Hort der Klassischen Moderne.Nazizeit, der Zweite Weltkrieg und das anschließende Image derChemiearbeiterstadt für Buna und Leuna hatten die Erinnerung daran weitgehendüberdeckt. Doch war Halle in den 1910er und 1920er Jahren eine moderne Metropolemit prosperierendem Kulturleben. Das Museum Moritzburg orientierte sich striktan der Moderne und sammelte als eines der ersten Museen in Deutschlandexpressionistische und abstrakte Kunst: von Nolde bis Kirchner, von Kandinskybis Lissitzky. Die Aktion "Entartete Kunst" 1937 traf die Hallenser Sammlungschwer. Nach 1945 wurde die Moderne in der DDR missachtet. Als sich dasverändert hatte, verhinderte Devisenknappheit mögliche Korrekturen. Trotz derhohen Preise für die Werke sind nach 1990 einige Werke zurückgekommen. Doch wasdie Hallenser Sammlung einmal war, kann man erst jetzt wieder erkennen. DieAusstellung "Bauhaus Meister Moderne - Das Comeback" schafft es, mit etlichenLeihgaben aus aller Welt, die Umrisse und die Substanz der früheren Sammlungwieder darzustellen. Autor: Meinhard MichaelOffical SecretsDie Britin Katharine Gun gehört zu den wichtigsten Whistleblowern unserer Zeit:Vor 16 Jahren riskierte sie alles, um die Invasion des Irak 2003 abzuwenden.Kurz vor Beginn des Irak-Kriegs gelangt Katharine Gun an ein schockierendes Memoder NSA, in dem es heißt, die Mitglieder des Sicherheitsrats der VereintenNationen sollten erpresst werden, um für eine Invasion im Irak zu stimmen. Dasich Gun nicht an einem unter falschem Vorwand angezettelten Krieg beteiligenwill, leitet sie die Informationen an die Presse weiter. Von ihrer Regierung alsVerräterin angeklagt, wird Gun inhaftiert. Der Film "OFFICIAL SECRETS" erzähltdie Geschichte der Übersetzerin, die Unrecht nicht einfach hinnehmen wollte undunter größtmöglichen Konsequenzen für sich und ihr engstes Umfeld die Wahrheitans Licht brachte. Ein Spionage-Thriller von Gavin Hood mit Keira Knightley inder Hauptrolle. Kinostart, 21. November. Autorin: Barbara BlockDresden im Notstand? Es sollte eigentlich um eine ernste und dringende Sachegehen. Der Lokalpolitiker Max Aschenbach sitzt für "Die Partei" im DresdnerStadtrat und hatte die gute Idee. Er wollte das Stadtparlament zu einemBeschluss bewegen, der die Stadtgesellschaft in die Pflicht nimmt, mehr gegenantidemokratische, antipluralistische, menschenfeindliche Einstellungen zu tun.So weit, so gut. Das Problem nur, er betitelte den Beschluss mit"Nazinotstand?". War das provokant gedacht? War das fahrlässig, gar infantilpolitisch? In der öffentlichen Wahrnehmung fiel das nicht ganz unwesentlicheFragezeichen meist weg. Mit hämischer Freude sah man das bestens gepflegteStereotyp von Dresden als rechte Stadt wieder einmal bestätigt. So verkehrtesich ein ernstes Anliegen, in eine aberwitzige Angelegenheit. Autor: DennisWagnerIm Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max Moor Redaktion: Jens-Uwe Korsowsky/ Matthias Morgenthaler (MDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell