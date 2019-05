"ttt - titel thesen temperamente" (BR) von der 58. Kunstbiennale in Venedig. am Sonntag, 12. Mai 2019, um 23:05 Uhr

München (ots) - Die älteste und wichtigste Kunstausstellung derWelt, bei der sich in diesem Jahr 91 Länder präsentieren.Die geplanten Themen:Eine Künstlerin, die nicht spricht und eine Mauer, die nicht hält- was ist los im Deutschen Pavillon? Natascha Süder Happelmann nenntsich die Künstlerin, die in diesem Jahr den deutschen Pavillonbespielt. Sie trägt eine wie ein Stein aussehende Maske und sprichtnicht selbst. Die Verweigerung von Angaben zur echten Person ist Teilihres Konzeptes, zudem Auftritte mit einer sogenannten Sprecherin undeinige bereits im Vorfeld veröffentlichte Videos. Wenn man dendeutschen Pavillon betritt, sieht man als erstes eine riesige,undicht gewordene Staumauer. Vielleicht ein Bild für dieUnmöglichkeit, die gegenwärtigen gesellschaftlichenProblemanbrandungen einzudämmen.Virtuelle Realität, globalisierte Handelswege, malende Roboter:Chefkurator Ralph Rugoff über Kunst und Wirklichkeit. Der in New Yorkgeborene Kurator, der jetzt in London die Hayward Gallery leitet, hatdie Zahl der teilnehmenden Künstler der Hauptausstellung reduziert.Seine Idee: Die Welt der Kunst weist sehr klare und spezifischeBezüge zu unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit auf. Klimawandel,Digitalisierung, Besiedelung des Weltraums, die Transportwege derKunst, Möglichkeiten, sich in repressiven Systemen künstlerischauszudrücken.Warum hat der Oktopus ein Handy? Laure Prouvost flutet denFranzösischen Pavillon. Der Haupteingang ist versperrt, wir müssensehen, ob wir nicht irgendwie hintenherum hineinkommen können. ImKeller: Schutthaufen. Angeblich wird hier ein Tunnel zu den Britengegraben. Oben dann: wie die Reste der Zivilisation nach der großenFlut, Kinderschuhe, Handys, Meeresgetier. Eine Taube sucht wie beiNoah nach festem Land. Videos, Blaskapellen und Zauberer beschwörendie glorreiche Vergangenheit der Europäischen Kultur.Österreich feiert die Wiederauferstehung der feministischenAvantgarde: Renate Bertlmann provoziert mit messerscharfen Rosen undNippelklingen. Während Hermann Nitsch, Arnulf Rainer oder Günter Brusmit ihrer radikalen Aktionskunst berühmt geworden sind, findet RenateBertlmann die von der Kunstwelt lange versagte Anerkennung erstjetzt. Ihre Auseinandersetzung mit Mutterschaft, Geschlecht undGewalt ist bestürzend, präzise und radikal zeitgemäß.Der erste eigenständige Auftritt von Ghana in Venedig - Wüste,Flucht und tote Elefanten. Stararchitekt David Adjaye hat denPavillon des westafrikanischen Landes gestaltet. Zu sehen: Werke vonEl Anatsui, der mit seinen Flaschenverschluss-Tapisserien weltberühmtwurde, John Akomfrah mit einer spektakulären Videoarbeit, oderFelicia Abban, die als die bedeutendste Fotografin des Landes gilt.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Franz Xaver Karl / Armin Kratzert (BR)Pressekontakt:Agnes Toellner,Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell