"ttt - titel thesen temperamente" (BR) am Sonntag, 12. März 2017, um 23:05 Uhr

München (ots) - Die geplanten Themen:Die Schönheit der Demokratie:Wir erleben beunruhigende, dramatische und unschöne Zeiten. Unseresicher geglaubte westliche Ordnung wackelt. Die USA betreiben eineisolationistische Politik, Wahlen in den Niederlanden, Frankreich undDeutschland können das Gleichgewicht in Europa gefährden. Und dochhaben wir hier in Deutschland und auch in Europa ein kluges,ausgefeiltes Gesellschaftssystem, das Teil unserer abendländischenGeschichte ist, das viele Krisen überstanden hat und in unsererKultur fest verankert ist. Wir nennen es Demokratie. "ttt" sprichtmit Vertretern der obersten Verfassungsorgane, dem Präsidenten desBundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle, BundestagspräsidentNorbert Lammert und dem Philosophen Julian Nida-Rümelin über dieKraft unseres Grundgesetzes, die Vorteile der Gewaltenteilung und desMehrparteiensystems. Ein dringlicher Appell, nicht dem kurzsichtigenTenor vieler alarmistischer Diskussionen zu folgen, sonderninnezuhalten und zu sehen, welche Qualitäten, Freiheiten und ja, auchSchönheit unsere Gesellschaftsordnung verspricht.Wo Mut die Seele trägtEin beeindruckendes Buch über Frauenschicksale in AfghanistanAttentate, Terror und Fluchtgeschichten beherrschen die Schlagzeilenüber Afghanistan. Vor wenigen Tagen erst starben fast 50 Menschen beieinem Anschlag auf ein Krankenhaus in Kabul. Und dennoch versuchenMenschen dort ihren Alltag zu leben, Kinder groß zu ziehen und soetwas wie Normalität zu erreichen. Nahid Shahalimi, Exil-Afghaninreist immer wieder in ihre Heimat, um dort Frauen zu treffen, diebeschlossen haben, in einem Land, in dem Zwangsheirat, Ehrenmord undUnterdrückung den Alltag prägen, ihr Schicksal selbst in die Hand zunehmen. In Afghanistan geboren, floh Shahalimi in den 1980er-Jahrenmit ihrer Mutter und ihren Schwestern nach Kanada und lebt seit demJahr 2000 in München. Jetzt, pünktlich zum Weltfrauentag, hat sie einBuch geschrieben über diese Frauen, ihre Träume, über Mut, Trauer,aber auch Lebensfreude. Wir erfahren von Skateboard fahrendenMädchen, von Frauen, die im Krieg gekämpft haben oder sich ohne Angstpolitisch engagieren, aber wir hören auch von Frauen, die Opferwurden. Obwohl viele dieser Biografien gefährdet sind, ist dieAutorin auf eine Welt der Hoffnung gestoßen. Sie erzählt authentischeund beeindruckende Lebensgeschichten voll Stärke und Zuversicht.Die Fragmentierung des Menschen in Farben und Striche: EineWerkschau von Egon Schiele in der Wiener Albertina Der Mensch undseine existentielle Einsamkeit. Das ist sein Thema. Egon Schiele,dieses ruhelose Genie der Wiener Jahrhundertwende. Seine Zeichnungenund Aquarelle sind Studien all dessen, was Menschsein bedeutet.Begierde, Lust, Verzweiflung, Lebensfreude. Die Gestalten auf seinenAquarellen sehen uns an und sagen - sieh her - Du kennst mich. AlsAuftakt zum Gedenkjahr 2018 zeigt die Albertina bereits jetzt eineumfassende Werkschau von Schiele. Sie positioniert sein radikalesWerk in einer zwischen Moderne und Tradition gespaltenen Epoche. 160seiner schönsten Gouachen und Zeichnungen zeigen seine große Kunst.Athen, kurz vor Eröffnung der documenta! Ein Stimmungsbild aus demvon der Krise gezeichneten Land Es ist ruhig geworden umGriechenland. Das Land ist aus den Schlagzeilen verschwunden. Unddoch ist die Krise noch immer nicht überwunden. Im März und Aprilmüssen Kredite zurückgezahlt werden, Ministerpräsident Tsipras hatden Griechen trotz ihres Vetos beim Referendum strenge Reformenaufgedrückt. Jetzt kommt eine der wichtigsten Kunstschauen der Welterstmals auch nach Athen, die documenta. Unter deutscherSchirmherrschaft werden dort internationale Künstler ausgestellt.Knapp vier Wochen vor der Eröffnung fragt "ttt" - wie geht es dergriechischen Kunstszene? Wird sie von dem Großereignis profitieren?Wie geht es den Künstlern in Athen? Wir sprechen mit ihnen über ihreLebens- und Arbeitssituation. Unter anderem dem Regisseur ProdromosTsinikores, der eine Nebenbühne des Nationaltheaters bespielt, sowieeinem Grafiker, der ein kriminelles, heruntergekommenes Viertelwiederbelebt hat, einer Fotografin, die von London nach Athenzurückgekehrt ist. "ttt" spricht auch mit Vertretern derStavros-Niarchos-Stiftung, die wesentlich für die Finanzierung derKulturszene verantwortlich ist und bei der Kulturförderung immer mehrden Staat ersetzt. Ein Stimmungsbild..."I am not your negro" Ein brillanter Filmessay und brennendesPlädoyer gegen Rassismus! Im Juni 1979 beginnt der bedeutendeUS-Autor James Baldwin seinen letzten, unvollendet gebliebenen Text"Remember This House". Mit persönlichen Erinnerungen an seine dreiermordeten Bürgerrechtler-Freunde Malcolm X, Medgar Evers und MartinLuther King und Reflexionen der eigenen, schmerzhaftenLebenserfahrung als Schwarzer schreibt er die Geschichte Amerikasneu. Raoul Peck inszeniert die 30 bislang unveröffentlichtenManuskriptseiten mit einer fulminanten Collage von Archivfotos,Filmausschnitten und Nachrichten-Clips: die Boykottinitiativen undden Widerstand gegen die Rassentrennung in den 1950er- und60er-Jahren, die Unsichtbarkeit von Schwarzen in den KinomythenHollywoods, afroamerikanische Proteste gegen weiße Polizeigewalt bisin die jüngste Gegenwart. 